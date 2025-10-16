Ουκρανία για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για ειρήνη

Η ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον απηύθυνε σκληρό μήνυμα κατά της Μόσχας λίγη ώρα αφότου ο Τραμπ χαιρέτισε την «πρόοδο» που είχε στην επικοινωνία του με τον Πούτιν

Η ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον, Όλγα Στεφανίσινα.

AP/Olivier Matthys
Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σκορπώντας τον «τρόμο» στον άμαχο πληθυσμό, τόνισε σήμερα η ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον, λίγη ώρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «πρόοδο» που διαπίστωσε στην επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε πυραύλους αντί του διαλόγου» δήλωσε η Όλγα Στεφανίσινα, αναφερόμενη στο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, «ένα πραγματικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Αυτές οι επιθέσεις, είπε η Στεφανίσινα, καταδεικνύουν ότι η στρατηγική της Μόσχας είναι αυτή της τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού.

