Η Ουκρανία στρέφεται στο αμερικανικό LNG μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές φυσικού αερίου

Η Ουκρανία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά των υποδομών φυσικού αερίου της, όπως ανέφερε την Τετάρτη (15/10) ο υπουργός Οικονομίας, Ολεξέι Σομπόλεφ.

«Λόγω των ρωσικών επιθέσεων, έχουμε χάσει μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου, οπότε εξετάζουμε μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση της αγοράς αμερικανικού LNG και εξοπλισμού συμπιεστών», τόνισε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, έπειτα από συναντήσεις στην Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεων κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας τόσο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, επεσήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά 30% μετά τις αεροπορικές επιθέσεις στις υποδομές φυσικού αερίου της χώρας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, Naftogaz, τόνισε ότι η εταιρεία αγόρασε περίπου 0,5 δισ. κυβικά μέτρα αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει ήδη παραδοθεί.