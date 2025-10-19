Τρόμος σε πτήση για Σεούλ: Ξέσπασε πυρκαγιά σε θήκη χειραποσκευών - Βίντεο

Τρόμος επικράτησε σε πτήση της Air China με προορισμό τη Σεούλ, όταν ξαφνικά ξέσπασε πυρκαγιά σημειώθηκε στη θήκη χειραποσκευών πάνω από τα καθίσματα των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπαταρία λιθίου που αυτανάφλεξε μέσα σε αποσκευή επιβάτη.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Shanghai–Pudong.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.



It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.



The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Διαβάστε επίσης