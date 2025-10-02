Χαμός στον αέρα: Μεθυσμένη επιβάτιδα οδήγησε πτήση σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου κατέληξε πτήση από τη Μεγάλη Βρετανία με προορισμό την Αίγυπτο, όταν μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτιδα προκάλεσε χάος μέσα στο αεροσκάφος.

Η 38χρονη, που ταξίδευε με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί της, ήταν εκτός ελέγχου, δεν υπάκουε στις υποδείξεις του πληρώματος και αναστάτωσε τους πάντες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο πιλότος, για λόγους ασφαλείας, ζήτησε άμεσα άδεια για προσγείωση στο Ηράκλειο.

Εκεί την περίμεναν αστυνομικοί, οι οποίοι και τη συνέλαβαν. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

