Χαμός στον αέρα: Μεθυσμένη επιβάτιδα οδήγησε πτήση σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο

Τελικός προορισμός για την Βρετανίδα επιβάτιδα τα κρατητήρια αντί για την Αίγυπτο

Newsbomb

Χαμός στον αέρα: Μεθυσμένη επιβάτιδα οδήγησε πτήση σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου κατέληξε πτήση από τη Μεγάλη Βρετανία με προορισμό την Αίγυπτο, όταν μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτιδα προκάλεσε χάος μέσα στο αεροσκάφος.

Η 38χρονη, που ταξίδευε με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί της, ήταν εκτός ελέγχου, δεν υπάκουε στις υποδείξεις του πληρώματος και αναστάτωσε τους πάντες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο πιλότος, για λόγους ασφαλείας, ζήτησε άμεσα άδεια για προσγείωση στο Ηράκλειο.

Εκεί την περίμεναν αστυνομικοί, οι οποίοι και τη συνέλαβαν. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στην Ιατρική: Καθρέφτης που «σκανάρει» το σώμα και εμφυτεύσιμος αισθητήρας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος πιτσαρίας έφαγε πίτσα ανταγωνιστή μπροστά σε πελάτες και απολύθηκε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το μικρό Daihatsu Copen

10:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις και στην Ελλάδα από την απεργία των Γάλλων ελεγκτών - «Ντόμινο» οι ακυρώσεις πτήσεων

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γινόταν αν οι έρημοι εξαφανίζονταν από τη Γη: Οι δραματικές επιπτώσεις που θα είχε στον πλανήτη μας

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στον αέρα: Μεθυσμένη επιβάτιδα οδήγησε πτήση σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια η ψήφιση του νομοσχεδίου για την έγκριση των συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Kατέθεσε μήνυση κατά του πρώην αγαπημένου της Ray J - «Θα σκάσει βόμβα χειρότερη...από την υπόθεση Diddy»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σκληρή μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο - Τι λέει λίγο πριν το δικαστήριο

10:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ - Ολυμπιακός: Ψάχνει νίκη και στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Δικαίωμά μου είναι να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου – Όταν λέω “μέχρι τέλους”, το εννοώ»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia – Τραυματίστηκε αεροσυνοδός

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρα έρευνα: Οι επιστήμονες μετατρέπουν τα κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος σε «λειτουργικά» ωάρια

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα εισήλθε στα παλαιστινιακά ύδατα

10:07ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στη μουσική βιομηχανία: Universal και Warner πλησιάζουν σε συμφωνίες AI στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σκληρή μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο - Τι λέει λίγο πριν το δικαστήριο

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Δικαίωμά μου είναι να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου – Όταν λέω “μέχρι τέλους”, το εννοώ»

09:05LIFESTYLE

«Κόλαφος» ο Γιάννης Μπέζος για τους "δημοσιοσχεσίστες" ηθοποιούς - «Αυτά είναι "κονσομασιόν", κακή εκδοχή της showbiz»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα εισήλθε στα παλαιστινιακά ύδατα

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ που έπεσε στη θάλασσα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι κορυφές του Ολύμπου «ντύθηκαν» στα λευκά – Χιόνια και θερμοκρασίες υπό του μηδενός

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εικονικά τιμολόγια: Το modus operandi της σπείρας, οι εταιρείες βιτρίνες, ο φυλακισμένος συνεργάτης του αρχηγού, το ΕΣΠΑ και η εμπλοκή Κοκλώνη

08:13ΚΟΣΜΟΣ

March to Gaza: Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» στα ανοιχτά της Γάζας

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ