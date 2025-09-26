Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση;

Αν ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο, τότε σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει. Κάθε φορά που μπαίνεις στον διάδρομο για να βρεις τη θέση σου, η πόρτα του cockpit είναι ανοιχτή. Εκεί, πίσω βρίσκονται τα πολύχρωμα κουμπιά και οι οθόνες που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας, ενώ οι πιλότοι ετοιμάζονται για την πτήση.

Η αλήθεια, λοιπόν, είναι πως αυτή η ανοιχτή πόρτα δεν έχει καμία σχέση με αμέλεια ή «ξεχασιά». Αντίθετα, είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης διαδικασίας που κάνει το ταξίδι σου πιο ασφαλές και οργανωμένο. Γιατί; Επειδή εκείνες τις τελευταίες στιγμές πριν την απογείωση, το cockpit είναι το κέντρο νευρικού συστήματος του αεροπλάνου και η επικοινωνία χτυπάει… κόκκινο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr