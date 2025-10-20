Το μεγαλείο ψυχής του ανθρώπου πίσω από το πιο viral meme όλων των εποχών

Σίγουρα έχεις πετύχει σε κάποιο reel (πιθανότατα και να έχεις χρησιμοποιήσει) το διάσημο meme με τον άντρα που ανοιγοκλείνει τα μάτια με απορία. Τον αποκαλούν συχνά “confused guy” ή “blinking white guy” και είναι ένα από τα πιο viral GIFs όλων των εποχών.

Αυτός ο άντρας είναι ο Ντρου Σκάνλον, κάτοικος Σαν Φρανσίσκο και πρώην δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα Twitch. Η συγκεκριμένη αντίδραση κατεγράφη το 2013 σε ένα live stream, όταν ο Ντρου αντέδρασε με απορία σε ένα αστείο συναδέλφου του. Το βίντεο κόπηκε, έγινε GIF, και από τότε… έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC, ο Ντρου αποκάλυψε ότι η διαδικτυακή του φήμη τον ξεπερνά. «Πολλές φορές δεν νιώθω ότι είμαι εγώ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πολλοί τον μπερδεύουν ακόμα και με τον ηθοποιό Κάρι Έλγουις!

Ακόμα και η γυναίκα του πίστευε ότι το πρόσωπο στο GIF ήταν άλλος άνθρωπος, μέχρι να γνωριστούν.

Ο Ντρου δεν άφησε τη δημοτικότητά του να πάει χαμένη, καθώς τη χρησιμοποίησε για να συγκεντρώσει πάνω από 300.000 δολάρια υπέρ του Εθνικού Οργανισμού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (National MS Society).

Κάθε χρόνο, μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, μοιράζεται το γνωστό του GIF και καλεί τον κόσμο να κάνει μία δωρεά μέσω της ιστοσελίδας.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι τυχαία: φίλη του Ντρου και η μητέρα της έχουν διαγνωστεί με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, κι εκείνος οργανώνει ετήσιο ποδηλατικό αγώνα για να στηρίξει τον αγώνα τους. «Ήταν ένα δώρο που μου δόθηκε και σκέφτηκα ότι πρέπει να το ανταποδώσω», ανέφερε.