Βρετανίδα τουρίστρια «ξύπνησε» με ταϊλανδέζικη προφορά μετά από εγκεφαλικό σε ταξίδι στην Τουρκία

Έναν χρόνο μετά, η αποκατάστασή της συνεχίζεται, αλλά η προφορά της δεν έχει ακόμα επανέλθει

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Βρετανίδα τουρίστρια «ξύπνησε» με ταϊλανδέζικη προφορά μετά από εγκεφαλικό σε ταξίδι στην Τουρκία
Η απίστευτη ιστορία μίας Βρετανίδας, το ταξίδι γενεθλίων της κατέληξε σε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας, αλλά και μιας δραματικής αλλαγής στη ζωή της.

Η Κάθι Γουόρεν, από το Μπάσινγκστοουκ του Χαμσάιρ, πήγε διακοπές στη Φετιγιέ της Τουρκίας με φίλους της τον Σεπτέμβριο του 2024 για να γιορτάσει τα 28α γενέθλιά της. Την ώρα που κατευθυνόταν για το γενέθλιο δείπνο, ένιωσε ζάλη και δεν μπορούσε να περπατήσει.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Το μόνο σύμπτωμά της, ήταν ένας πονοκέφαλος τον οποίο απέδωσε στη ζέστη.

Αυτό ήταν ωστόσο το ένα μέρος της περιπέτειάς της γιατί στη συνέχεια όταν ξύπνησε τα πράγματα περιπλάκησαν ακόμα περισσότερο. Εκτός από το γεγονός ότι λόγω του εγκεφαλικού επεισοδίου, είχε παραλύσει η αριστερή πλευρά της, ξανφικά μιλούσε με ταϊλανδέζικη προφορά.

Η 29χρονη τελικά διαγνώστηκε και με Σύνδρομο Ξένης Προφοράς - μια σπάνια πάθηση όπου η ομιλία ενός ατόμου αποκτά μια προφορά διαφορετική από τη συνηθισμένη και την οποία οι άνθρωποι μπορούν να θεωρήσουν ότι ακούγεται «ξένη».

«Δεν νομίζω ότι η φωνή μου θα είναι ποτέ η ίδια», μοιράστηκε η Κάθι.

«Παλιότερα είχα βρετανική προφορά, αλλά ξύπνησα και η προφορά μου ήταν διαφορετική. Η μητέρα μου είναι από την Ταϊλάνδη, οπότε έχει ταϊλανδέζικη προφορά. Θα έλεγα ότι η προφορά που έχω τώρα ακούγεται σαν τη δική της - είναι ταϊλανδέζικη, είναι ξένη.»

Οι γιατροί πιστεύουν ότι η ξαφνική αλλαγή μπορεί να προκλήθηκε τόσο από τον εγκεφαλικό τραυματισμό της, όσο και από το γεγονός ότι η μητέρα της μιλάει με ταϊλανδέζικη προφορά.

Η Κάθι, νοσηλεύτηκε για έναν μήνα στην Τουρκία, πριν οι γιατροί της επιτρέψουν να πετάξει για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και ξεκίνησε η αποκατάστασή της.

Βρίσκεται στα μισά της ανάρρωσής της και έχει μάθει να περπατάει ξανά, έχει ολοκληρώσει της λογοθεραπεία, αλλά λέει ότι η φωνή της δεν έχει επανέλθει.

