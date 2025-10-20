Πατέρας και οι δύο κόρες του σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το αεροσκάφος τους στη Μοντάνα

Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε το ταξίδι για διακοπές ενός πατέρα με τις δύο κόρες του, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινα συνετρίβη σε ερημική τοποθεσία της Μοντάνα.

Το μικρό αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν ο πιλότος Mark Anderson, 62 ετών, και οι κόρες του, Lainey, 22 ετών, και Ellie, 17 ετών, κατέπεσε το απόγευμα της Παρασκευή σε μία απομακρυσμένη περιοχή, που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από του Ρόουντ Άιλαντ.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τον εντοπισμό του αεροπλάνου, ο οποίος έγινε το πρωί της επόμενης ημέρας από ένα εθελοντικό αεροσκάφος.

Πριν από τη δημόσια αναγνώριση των θυμάτων, η εκκλησία Βαπτιστών Monte Sano στο Χάντσβιλ ζήτησε από την κοινότητά της να προσευχηθεί για την αγνοούμενη οικογένεια.

"Ο Μαρκ, η Λέινι και η Έλι Άντερσον (πατέρας και κόρες) εξαφανίστηκαν χθες ενώ πετούσαν προς το Πόλσον", έγραψε η εκκλησία σε μια ανάρτηση στο Facebook πριν οι αρχές επιβεβαιώσουν τον θάνατό τους.

Τραγική ειρωνεία, η Λέινι, η μεγαλύτερη κόρη είχε πρόσφατα αποκτήσει την πιστοποίησή της ως εκπαιδευτής πτήσεων.



