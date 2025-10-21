Ποιες χώρες έχουν συλλάβει και φυλακίσει πρώην αρχηγούς κρατών - Η... «πρωταθλήτρια»
Με αφορμή την κράτηση Σαρκοζί οι σημαντικότερες περιπτώσεις αρχηγών κρατών στη σύγχρονη ιστορία
Τρόφιμος των φυλακών La Sante στο Παρίσι είναι από τις πρωινές ώρες σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.
Ο Νικολά Σαρκοζί εξήλθε από την κατοικία του λίγο μετά τις 10 το πρωί συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Κάρλα Μπούρνι. Αποχαιρέτισε την ίδια και την οικογένειά του, αλλά και πλήθος κόσμου που βρέθηκε τόσο έξω από το σπίτι του όσο και κοντά στις φυλακές προκειμένου να του συμπαρασταθεί.
Ποιες όμως είναι οι χώρες που έχουν συλλάβει και φυλακίσει πρώην αρχηγούς κρατών;
1) Στη Νότια Κορέα, το 2018 η πρώην πρόεδρος Park Geun-hye καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση για διαφθορά.
2) Στην Ταϊβάν, ο πρώην πρόεδρος Chen Shui-bian καταδικάστηκε για δωροδοκία το 2009.
3) Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι ήταν εμπλεκόμενος σε δικαστικές διαμάχες για τρεις δεκαετίες και του απαγορεύτηκε προσωρινά να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα λόγω καταδίκης για φορολογική απάτη.
4) Στο Πακιστάν στις 30 Ιανουαρίου 2024, ο πρώην πρωθυπουργός Ιμράν Χαν καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για φερόμενη διαρροή επίσημων κρατικών μυστικών.
5) Στο Περού, όλοι οι πρόεδροι εκτός από έναν που υπηρέτησαν μεταξύ 1985 και 2018 έχουν συλληφθεί ή κατηγορηθεί.
6) Στη Νότια Αφρική ο πρόεδρος Τζέικομπ Ζούμα κρίθηκε ένοχος για περιφρόνηση του δικαστηρίου και καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση.
7) Στην Αργεντινή στις 6 Δεκεμβρίου 2022, η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρτσνερ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση και ισόβια απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για διαφθορά.
8) Στη Βραζιλία τον Ιούλιο του 2017, ο πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδικάστηκε σε δίκη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά, μετά την οποία πέρασε συνολικά 580 ημέρες στη φυλακή.
9) Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ φυλακίστηκε με την κατηγορία της διαφθοράς.