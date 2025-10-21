Ποιες χώρες έχουν συλλάβει και φυλακίσει πρώην αρχηγούς κρατών - Η... «πρωταθλήτρια»

Τρόφιμος των φυλακών La Sante στο Παρίσι είναι από τις πρωινές ώρες σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Ο Νικολά Σαρκοζί εξήλθε από την κατοικία του λίγο μετά τις 10 το πρωί συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Κάρλα Μπούρνι. Αποχαιρέτισε την ίδια και την οικογένειά του, αλλά και πλήθος κόσμου που βρέθηκε τόσο έξω από το σπίτι του όσο και κοντά στις φυλακές προκειμένου να του συμπαρασταθεί.

El ex presidente Sarkozy entra en la cárcel para cumplir su condena de cinco años pic.twitter.com/O5mdl72nmg — EL MUNDO (@elmundoes) October 21, 2025

Ποιες όμως είναι οι χώρες που έχουν συλλάβει και φυλακίσει πρώην αρχηγούς κρατών;

1) Στη Νότια Κορέα, το 2018 η πρώην πρόεδρος Park Geun-hye καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση για διαφθορά.

LATEST: South Korean court rules 24-year jail term for ousted ex-President Park Geun-hye pic.twitter.com/FScpcbTwa2 — Reuters World (@ReutersWorld) April 6, 2018

2) Στην Ταϊβάν, ο πρώην πρόεδρος Chen Shui-bian καταδικάστηκε για δωροδοκία το 2009.

Ο Chen Shui-bian ΑΠΕ-ΜΠΕ

3) Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι ήταν εμπλεκόμενος σε δικαστικές διαμάχες για τρεις δεκαετίες και του απαγορεύτηκε προσωρινά να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα λόγω καταδίκης για φορολογική απάτη.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ΑΠΕ-ΜΠΕ

4) Στο Πακιστάν στις 30 Ιανουαρίου 2024, ο πρώην πρωθυπουργός Ιμράν Χαν καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για φερόμενη διαρροή επίσημων κρατικών μυστικών.

Imran Khan is in jail for the nation. These duffers don’t realize, if it were for his personal gain, he would’ve faked low platelets or heart issues and left the country by now. But the real question is: what are we doing for him? pic.twitter.com/LaC8ocGVgq — asher. (@ikstaaanacc) July 26, 2025

5) Στο Περού, όλοι οι πρόεδροι εκτός από έναν που υπηρέτησαν μεταξύ 1985 και 2018 έχουν συλληφθεί ή κατηγορηθεί.

6) Στη Νότια Αφρική ο πρόεδρος Τζέικομπ Ζούμα κρίθηκε ένοχος για περιφρόνηση του δικαστηρίου και καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση.

This is the day we lost the real revolutionary President of SA.

President Jacob Gedleyihlekisa Zuma was and is still the best President we ever had. ??????? pic.twitter.com/keI1cXUIlL — Mntungw'Omuhle? (@KingMntungwa) October 8, 2025

7) Στην Αργεντινή στις 6 Δεκεμβρίου 2022, η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρτσνερ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση και ισόβια απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για διαφθορά.

Η Cristina Fernandez de Kirchner ΑΠΕ-ΜΠΕ

8) Στη Βραζιλία τον Ιούλιο του 2017, ο πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδικάστηκε σε δίκη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά, μετά την οποία πέρασε συνολικά 580 ημέρες στη φυλακή.

Ο Luiz Inácio Lula da Silva

9) Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ φυλακίστηκε με την κατηγορία της διαφθοράς.

#NSTTV Datuk Seri Najib Razak has accused the prosecution's key witnesses in his RM2.3 billion 1Malaysia Development Bhd (1MDB) trial of being the real perpetrators of financial misconduct who were never brought to justice.



READ MORE : https://t.co/DC8P374vik pic.twitter.com/CIxsbDJiUH — New Straits Times (@NST_Online) October 21, 2025

