Νικολά Σαρκοζί: Πώς υποδέχτηκαν στις φυλακές οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας

Ο Νικολά Σαρκοζί κατά την άφιξή του στις φυλακές 

Στις φυλακές βρίσκεται πλέον ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!», φώναζαν οι κρατούμενοι όταν ο Σαρκοζί πέρασε πριν από λίγη ώρα τις πύλες των ιστορικών φυλακών La Santé, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο Σαρκοζί, λόγω και του υψηλού προφίλ, θα κρατηθεί στη VIP πτέρυγα της φυλακής, όπου οι κρατούμενοι απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, των 9-12 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο, ντους και ενοικιαζόμενη τηλεόραση προς 14 ευρώ την ημέρα.

Η αίτηση αποφυλάκισης έχει κατατεθεί

Στο μεταξύ όπως αναμενόταν, ο Κριστόφ Ινγκρέιν, ο δεύτερος δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί, επιβεβαίωσε ότι το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί έχει κατατεθεί. Θα εξεταστεί σε ένα μήνα. «Είναι τώρα φυλακισμένος και το καθήκον μας είναι να τον βγάλουμε από την κράτηση το συντομότερο δυνατό για να βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε.

«Είναι μια θλιβερή μέρα για τη Γαλλία και μια ντροπή», είπε ο άλλος δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί.

«Μετά από δικαστικές ακροβασίες και μια πνευματική κατασκευή, το δικαστήριο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, επέλεξε να θεωρήσει τον Νικολά Σαρκοζί υπεύθυνο για μια ψευδή εγκληματική συνωμοσία», είπε χαρακτηριστικά ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, καθώς έφευγε από τη φυλακή. «Αυτή είναι μια τραγική μέρα για αυτόν, για τη Γαλλία και για τους θεσμούς μας. Είναι ντροπή», κατήγγειλε.

Δέκα και πλέον χρόνια μετά τη θητεία του στο μέγαρο των Ηλυσίων, ο κάποτε παντοδύναμος «Σαρκό» βιώνει το άδοξο φινάλε μιας μυθικής ζωής, βυθισμένης κάποτε στη χλιδή και τα προνόμια. Η γαλλική δικαιοσύνη τον έκρινε ένοχο για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και συνωμοσία σε μία υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, από το 2005 έως το 2007. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του.

«Σήμερα, η Γαλλία είναι μια οικογένεια»

Ο Λουί Σαρκοζί ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση υποστήριξης του Νικολά Σαρκοζί.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X λίγο μετά τις 10 π.μ., ο Λουί Σαρκοζί, ένας από τους γιους του Νικολά, ευχαριστεί «τις αμέτρητες Γαλλίδες και Γάλλους» που παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση υποστήριξης του πατέρα του, την οποία συνδιοργάνωσε σήμερα το πρωί . «Ο πατέρας μου ξεκινά αυτή τη δοκιμασία οπλισμένος με την αφοσίωσή σας και την αγάπη σας», συνεχίζει ο Λουί Σαρκοζί. «Ο πατέρας μας είναι ένας αθώος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Ένας άνθρωπος βυθισμένος σε μια ακατανόητη και άδικη αιχμαλωσία», γράφει.

Χέρι - χέρι με την Κάρλα Μπρούνι

Λίγο μετά τις 10 το πρωί ο Νικολά Σαρκοζί εξήλθε από την κατοικία του και υπό τις επευφημίες του πλήθους επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που τον οδήγησε στις φυλακές.

Σαρκοζί: «Είμαι αθώος, δεν ζητώ κανένα πλεονέκτημα»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που περνούσε τις πύλες της φυλακής, διακηρύσσοντας για μία ακόμη φορά την αθωότητά του.

«Τη στιγμή που ετοιμάζομαι να περάσω τους τοίχους της φυλακής Santé, οι σκέψεις μου στρέφονται προς τις Γαλλίδες και τους Γάλλους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των απόψεων. Θέλω να τους πω με την αταλάντευτη δύναμη που με διακατέχει ότι αυτός που φυλακίζεται σήμερα το πρωί δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος.

Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον Γολγοθά που υφίσταμαι εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Να λοιπόν μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς την παραμικρή χρηματοδότηση! Μια δικαστική έρευνα που ξεκίνησε με βάση ένα έγγραφο του οποίου τα ψέματα έχουν πλέον αποδειχθεί.

