Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής - Πώς είναι το κελί των 9 τ.μ. στη VIP πτέρυγα της La Santé

Η ώρα της αλήθειας για τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί έφτασε και το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου θα περάσει την πόρτα των ιστορικών φυλακών La Santé του Παρισιού για να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, λόγω και του υψηλού προφίλ, θα κρατηθεί στη VIP πτέρυγα της φυλακής, όπου οι κρατούμενοι απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, των 9-12 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο, ντους και ενοικιαζόμενη τηλεόραση προς 14 ευρώ την ημέρα.

Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de sa condamnation à cinq ans de prison dans le procès libyen, doit commencer à purger sa peine ce mardi, à la prison de la Santé.



Il sera au quartier pour personnes vulnérables dans une cellule de 9 m² ➡️ https://t.co/VsSKNzSf0J pic.twitter.com/QTZRlirX5k — Le Parisien (@le_Parisien) October 20, 2025

Για την προστασία τους, ορισμένοι κρατούμενοι είναι ομαδοποιημένοι στο λεγόμενο τμήμα των «ευάλωτων ατόμων» ή «QB4» («Κάτω Συνοικία 4»), περίπου είκοσι κελιά εκατέρωθεν ενός διαδρόμου, πάνω από τους δύο ορόφους που προορίζονται για τους νεοαφιχθέντες.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν μία άποψη του κελιού, όπου θα περάσει τον χρόνο του ο πρώην Γάλλος πρόεδος, άγνωστο για πόσο, καθώς οι δικηγόροι του σχεδιάζουν να καταθέσουν αύριο Τρίτη αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο βάσει νόμου πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών. Ο Σαρκοζί θα μπορεί επίσης να επισκέπτεται το γυμανστήριο, να προαυλίζεται μία ώρα καθημερινά και να πηγαίνει στη βιβλιοθήκη.

L’ancien président Nicolas Sarkozy passera sa première nuit à la prison de la Santé ce mardi 21 octobre. Les détails de ses conditions d’incarcération. #JT13H pic.twitter.com/FbS4eZed6R — franceinfo (@franceinfo) October 20, 2025

Η ιστορική φυλακή La Santé

Οι φυλακές La Santé χαρακτηρίζονται από υπερππληρότητα, με το ποσοστό να ανέρχεται στο στο 191%, διπλάσιο από τις προγραμματισμένες 757 θέσεις.

Χτισμένη στο τέλος της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, η φυλακή έχει φιλοξενήσει θρυλικούς κρατούμενους του κοινού δικαίου, όπως τον Ζακ Μεσρίν, τον Φρανσουά Μπες, τον Μπρούνο Σουλάκ, τον «Αρσέν Λουπέν της δεκαετίας του '80» και τον Αλμπέρ Σπαγκιάρι, τον εγκέφαλο της «ληστείας του αιώνα» που έλαβε χώρα στη Société Générale στη Νίκαια το 1976.

Αποδράσεις

Το 1978, ο δημόσιος εχθρός νούμερο 1, Ζακ Μεσρίν, και ο συνεργός του, Φρανσουά Μπες, ντυμένοι ως φύλακες ασφαλείας, δραπέτευσαν πολύ πιο βίαια αφού εξουδετέρωσαν 14 άτομα. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1986, ο Μισέλ Βοζούρ πέταξε μακριά το 1986 με το ελικόπτερο το οποίο πιλοτάριζε η σύζυγός του. Έκτοτε έχει εγκατασταθεί δίχτυ.

