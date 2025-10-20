Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής - Πώς είναι το κελί των 9 τ.μ. στη VIP πτέρυγα της La Santé

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα εκτίσει την ποινή του σε ένα κελί με αρκετά προνόμια 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής - Πώς είναι το κελί των 9 τ.μ. στη VIP πτέρυγα της La Santé
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ώρα της αλήθειας για τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί έφτασε και το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου θα περάσει την πόρτα των ιστορικών φυλακών La Santé του Παρισιού για να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, λόγω και του υψηλού προφίλ, θα κρατηθεί στη VIP πτέρυγα της φυλακής, όπου οι κρατούμενοι απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, των 9-12 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο, ντους και ενοικιαζόμενη τηλεόραση προς 14 ευρώ την ημέρα.

Για την προστασία τους, ορισμένοι κρατούμενοι είναι ομαδοποιημένοι στο λεγόμενο τμήμα των «ευάλωτων ατόμων» ή «QB4» («Κάτω Συνοικία 4»), περίπου είκοσι κελιά εκατέρωθεν ενός διαδρόμου, πάνω από τους δύο ορόφους που προορίζονται για τους νεοαφιχθέντες.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν μία άποψη του κελιού, όπου θα περάσει τον χρόνο του ο πρώην Γάλλος πρόεδος, άγνωστο για πόσο, καθώς οι δικηγόροι του σχεδιάζουν να καταθέσουν αύριο Τρίτη αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο βάσει νόμου πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών. Ο Σαρκοζί θα μπορεί επίσης να επισκέπτεται το γυμανστήριο, να προαυλίζεται μία ώρα καθημερινά και να πηγαίνει στη βιβλιοθήκη.

Η ιστορική φυλακή La Santé

Οι φυλακές La Santé χαρακτηρίζονται από υπερππληρότητα, με το ποσοστό να ανέρχεται στο στο 191%, διπλάσιο από τις προγραμματισμένες 757 θέσεις.

Χτισμένη στο τέλος της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, η φυλακή έχει φιλοξενήσει θρυλικούς κρατούμενους του κοινού δικαίου, όπως τον Ζακ Μεσρίν, τον Φρανσουά Μπες, τον Μπρούνο Σουλάκ, τον «Αρσέν Λουπέν της δεκαετίας του '80» και τον Αλμπέρ Σπαγκιάρι, τον εγκέφαλο της «ληστείας του αιώνα» που έλαβε χώρα στη Société Générale στη Νίκαια το 1976.

Αποδράσεις

Το 1978, ο δημόσιος εχθρός νούμερο 1, Ζακ Μεσρίν, και ο συνεργός του, Φρανσουά Μπες, ντυμένοι ως φύλακες ασφαλείας, δραπέτευσαν πολύ πιο βίαια αφού εξουδετέρωσαν 14 άτομα. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1986, ο Μισέλ Βοζούρ πέταξε μακριά το 1986 με το ελικόπτερο το οποίο πιλοτάριζε η σύζυγός του. Έκτοτε έχει εγκατασταθεί δίχτυ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Η μελανή σελίδα του Λούβρου: Όταν έκλεψαν τη Μόνα Λίζα και δεν το κατάλαβε κανείς για 24 ώρες

20:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στη νέα εποχή - Ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μεντιλίμπαρ: «Να τα κάνουμε όλα σωστά και η Μπαρτσελόνα να είναι σε κακή μέρα»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής - Πώς είναι το κελί των 9 τ.μ. στη VIP πτέρυγα της La Santé

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο - Η Χαμάς θα εξοντωθεί αν παραβιάσει την συμφωνία»

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη ημέρα για τον «Δούκα του Γιορκ»: Ποιος θα λάβει τον τίτλο μετά την παραίτηση του πρίγκιπα Άντριου

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ΑΕΚ δέχθηκε 7 γκολ στα τελευταία 3 παιχνίδια: Είχε 6 τέρματα παθητικό στα πρώτα 13 ματς της σεζόν

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα «βόμβα» στο μπάσκετ: Ο Λεμπρόν Τζέιμς προωθεί τη δημιουργία παγκόσμιας λίγκας στα πρότυπα της Formula 1

19:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος γύρος ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα - Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

19:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Δυνατά με ψυχή» - Πού θεωρεί πως θα κριθεί ο τελικός

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παρέμβαση Μητσοτάκη την Τρίτη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Χειροπέδες σε τρία άτομα για εργαστήριο κάνναβης σε σπίτι

19:00TRAVEL

Μίσιγκαν: Η «πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας» κρύβει ένα νησί «παγωμένο στον χρόνο» όπου τα οχήματα δεν έχουν θέση

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας και οι δύο κόρες του σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το αεροσκάφος τους στη Μοντάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παρέμβαση Μητσοτάκη την Τρίτη

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής - Πώς είναι το κελί των 9 τ.μ. στη VIP πτέρυγα της La Santé

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

10:51LIFESTYLE

Σοφία Πολυζωγοπούλου: Απαντά με αγωγή κατά του Απόστολου Λύτρα - Γιατί διεκδικεί 600.000 ευρώ

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ