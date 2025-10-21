Ο Σαρκοζί μπαίνει στη φυλακή. Εδώ… άρθρο 86

Η Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 είναι ιστορική για το γαλλικό κράτος. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μπαίνει στη φυλακή. Κρίθηκε ένοχος για ποινική συνωμοσία σε μια πολύχρονη υπόθεση που αφορά κατηγορίες ότι αναζήτησε παράνομη χρηματοδότηση από τον δικτάτορα, Μουαμάρ Καντάφι, ώστε να εξασφαλίσει τη νίκη του στις εκλογές του 2007. Πρόσεξε, το κατηγορητήριο με βάση την κοινή λογική, δεν ήταν σαν αυτά που συναντάμε εδώ και χρόνια σε τούτο τον τόπο για τους πολιτικούς μας.

Δεν έκλεψε χρήματα, δεν έστειλε στον θάνατο τον κόσμο, δεν έκαψε τη μισή χώρα, δεν έπνιξε ολόκληρα χωριά, δεν άρπαξε τα λεφτά του συνταξιούχου, δεν έπαιξε στον… τζόγο του χρηματιστηρίου τις οικονομίες του λαού, δεν έγραψα στα παλιά του τα παπούτσια δικαιώματα χρόνων, δεν, δεν, δεν… Αλλά μπαίνει στη φυλακή. Κι ας ήταν πρόεδρος της Γαλλίας. Δηλαδή ο πρώτος πολίτης της χώρας.

Κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα που κάθισε στο εδώλιο και μπαίνει φυλακή. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Γι’αυτό και στη Γαλλία… δικαιούνται να ομιλούν για δικαιοσύνη. Εδώ όχι.

Εδώ τη λέξη δικαιοσύνη τη χρησιμοποιούν στη θέση της δικαστικής εξουσίας. Για να σε παραμυθιάσουν ότι υπάρχει. Εδώ ό,τι και αν κάνει ο πολιτικός θα σου στέλνει φιλάκια μέσα από τη Βουλή, θα χαμογελάει στα έδρανα και θα τον χειροκροτούν. Ό,τι και αν έχει κάνει. Από το να κάψει ανθρώπους ή να τους πνίξει, μέχρι να τους βάλει στο τρένο του θανάτου.

Ας είναι καλά το άρθρο 86. Ας είναι καλά οι λύκοι που αποφάσισαν για τους λύκους. Ας είναι καλά το σύστημα. Αυτό το σάπιο σύστημα που λυμαίνεται τη χώρα εδώ και χρόνια. Που παίζει μπάλα στις πλάτες τις δικές μας και των παιδιών μας. Που έχει για όλα λύση. Που σε κοροϊδεύει κάθε μέρα ολοένα και πιο πολύ. Με κούφιες λέξεις. Με παραμύθια της Χαλιμάς… Στον τοίχο γράφει «καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη». Να δεις που θα το σβήσουν κι αυτό… Να το θυμάσαι.