Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

Τις πύλες των φυλακών La Santé του Παρισιού πέρασε σήμερα το πρωί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του για την πολύκροτη υπόθεση της Λιβύης για την οποία καταδικάστηκε από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Ο Σαρκοζί, λόγω και του υψηλού προφίλ, θα κρατηθεί στη VIP πτέρυγα της φυλακής, όπου οι κρατούμενοι απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, των 9-12 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο, ντους και ενοικιαζόμενη τηλεόραση προς 14 ευρώ την ημέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το...καλημέρα κατατέθηκε και αίτημα αποφυλάκισης. Ο Κριστόφ Ινγκρέιν, ο δεύτερος δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί, επιβεβαίωσε ότι το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί έχει κατατεθεί. Θα εξεταστεί σε ένα μήνα. «Είναι τώρα φυλακισμένος και το καθήκον μας είναι να τον βγάλουμε από την κράτηση το συντομότερο δυνατό για να βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε. «Είναι μια θλιβερή μέρα για τη Γαλλία και μια ντροπή», είπε ο άλλος δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί. «Μετά από δικαστικές ακροβασίες και μια πνευματική κατασκευή, το δικαστήριο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, επέλεξε να θεωρήσει τον Νικολά Σαρκοζί υπεύθυνο για μια ψευδή εγκληματική συνωμοσία», είπε χαρακτηριστικά ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, καθώς έφευγε από τη φυλακή. «Αυτή είναι μια τραγική μέρα για αυτόν, για τη Γαλλία και για τους θεσμούς μας. Είναι ντροπή», κατήγγειλε.

Ο Νικολά Σαρκοζί σήμερα κατά την αναχώρη΄ση του από την κατοικία του για τις φυλακές ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο χώρος κράτησης

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien σχεδίασε ένα γράφημα για τον χώρο που θα κρατηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

Όσον αφορά το καθεστώς απομόνωσης στο οποίο θα υπόκειται ο Νικολά Σαρκοζί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Σάσα Στράουμπ-Καν, δήλωσε ότι «στοχεύει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της τάξης εντός της φυλακής». «Δεν θα έρχεται σε επαφή με κανέναν άλλο κρατούμενο προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά του. Δεν πρόκειται για ένα εξαιρετικό ή προνομιακό καθεστώς, αλλά για ένα καθεστώς προσαρμοσμένο στις απειλές που τον βαρύνουν», δήλωσε.

Πώς τον υποδέχτηκαν οι άλλοι κρατούμενοι

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!», φώναζαν οι κρατούμενοι όταν ο Σαρκοζί πέρασε πριν από λίγη ώρα τις πύλες των ιστορικών φυλακών La Santé, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

