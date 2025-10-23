Check-In Chicken: Το πιο αγχωτικό κόλπο για να πετύχεις την τέλεια θέση στο αεροπλάνο

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στα αεροπλάνα: εκείνοι που χρειάζονται απεγνωσμένα το παράθυρο για να βλέπουν τα σύννεφα (ή για να κοιμούνται ακουμπώντας στο τοίχωμα), και εκείνοι που θέλουν διάδρομο για να σηκώνονται όποτε θέλουν χωρίς να κάνουν παρκούρ πάνω από άλλους. Και μετά υπάρχει και η μεσαία θέση. Ίσως η πιο δύσκολη θέση μέσα στο αεροπλάνο.

Δύο αγκώνες να παλεύουν για ένα μπράτσο, ένα μπουφάν που δεν χωράει, κι ένας άγνωστος που νομίζει ότι ο χώρος σου είναι κοινόχρηστος. Δεν υπάρχει χειρότερο. Κάπως έτσι γεννήθηκε στο TikTok μια νέα τάση με όνομα βγαλμένο από sitcom: το Check-In Chicken.

