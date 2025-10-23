Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπεδο με ελληνικές επιγραφές, που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα μ.Χ., αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο κάστρο της Ούρφα, στη Ανατολία. Το εύρημα εντοπίστηκε στη νότια πλευρά της πανεπιστημιούπολης Balıklıgöl, στην αρχαία πόλη Έδεσσα.

Η διευθύντρια των ανασκαφών και μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μπατμάν, καθηγήτρια Γκιουλρίζ Κοσμπέ, δήλωσε ότι οι εργασίες στο κάστρο συνεχίζονται εδώ και περίπου έξι μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον», με την υποστήριξη του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Δάπεδο με ελληνική επιγραφή και βυζαντινά σύμβολα

Η Κοσμπέ ανέφερε πως το ψηφιδωτό αποτελείται από μαύρες, κόκκινες και λευκές μικρές πέτρες, διαμορφωμένες σε φυτικά και ζωικά μοτίβα, καθώς και γεωμετρικά σχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το δάπεδο ανήκε σε εκκλησία, παρεκκλήσι ή μνημείο μαρτυρίου.

Η ελληνική επιγραφή αποκαλύπτει τον παραγγελιοδότη του έργου, ο οποίος το αφιέρωσε «για την προστασία του Κόμη Ανάσκα και της οικογένειάς του». Μάλιστα, γίνεται αναφορά σε έναν άνδρα ονόματι Ραβύλος, επί της εποχής του οποίου φαίνεται να χτίστηκε ο ναός, ενώ μνημονεύεται και ο «Διάκος» του ναού. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τους ερευνητές στην περίοδο 460–495 μ.Χ., επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ψηφιδωτό 1.500 ετών της βυζαντινής εποχής.

Η τοποθεσία της πόλης Σανλιούρφα στην Τουρκία όπου και βρέθηκε το βυζαντινό μωσαϊκό Britannica

Η επικεφαλής αρχαιολόγος σημείωσε ότι οι φετινές ανασκαφές ολοκληρώθηκαν και θα συνεχιστούν την επόμενη χρονιά. «Όπως είδαμε και στους πέτρινους τάφους γύρω από το κάστρο, τόσο στη νότια πλαγιά όσο και στη νεκρόπολη, εντοπίσαμε αρκετούς τάφους και εδώ. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει τρεις, αλλά η έρευνα θα συνεχιστεί», είπε η Κοσμπέ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ευρήματος.

Η ίδια αποκάλυψε ότι έχει εντοπιστεί μόνο ένα από τα τέσσερα τμήματα του δαπέδου. Στις υπόλοιπες πλευρές φαίνεται να υπάρχουν ψηφιδωτά που απεικονίζουν τα τέσσερα κοσμικά στοιχεία – αέρα, νερό, γη και φωτιά – ένα μοτίβο που ενισχύει την υπόθεση για τη θρησκευτική λειτουργία του χώρου.

Η πλήρης ερμηνεία του ευρήματος αναμένεται μετά από βιβλιογραφική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση με ανάλογα μνημεία της νοτιοανατολικής Ανατολίας, όπου έχουν βρεθεί παρόμοια βυζαντινά ψηφιδωτά.

