«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν στο Κάιρο!

Μια αποκάλυψη της Daily Mail προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό για τη νέα απειλή που γεννιέται στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Περισσότεροι από 150 βαρυποινίτες τρομοκράτες της Χαμάς, που απελευθερώθηκαν πρόσφατα από τις ισραηλινές φυλακές, φιλοξενούνται σήμερα σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Κάιρο, ανάμεσα σε ανυποψίαστους δυτικούς τουρίστες.

Η «φιλοξενία» των τζιχαντιστών

Σύμφωνα με την έρευνα της Daily Mail, 154 από τους 250 εξαιρετικά επικίνδυνους κρατουμένους που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, διαμένουν στο Renaissance Cairo Mirage City Hotel, ιδιοκτησίας της αλυσίδας Marriott.

Το πεντάστερο θέρετρο διαθέτει σπα, πισίνες, εστιατόρια και δωμάτια που κοστίζουν πάνω από 200 λίρες τη βραδιά. Εκεί, ανάμεσα σε οικογένειες και τουρίστες, κυκλοφορούν καταδικασμένοι δολοφόνοι, βομβιστές και απαγωγείς.

Οι δημοσιογράφοι της βρετανικής εφημερίδας έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο, καταγράφοντας εικόνες που θυμίζουν σουρεαλιστικό θρίλερ: σκληροί ισλαμιστές πίνουν καφέ δίπλα σε τουρίστες με μαγιό, ενώ παιδιά παίζουν στην πισίνα λίγα μέτρα πιο πέρα.

Ανάμεσά τους, ο Μαχμούντ Ίσα, ιδρυτής της επίλεκτης μονάδας 101 των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ, υπεύθυνος για απαγωγές και βομβιστικές επιθέσεις.

01 06 Ανάμεσα σε όσους διαμένουν στο θέρετρο βρίσκεται ο Μαχμούντ Ίσα, 57 ετών, ιδρυτής της Ειδικής Μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ, της επίλεκτης δύναμης της Χαμάς που ειδικεύεται στις απαγωγές. 02 06 Ο απαγωγέας Ισμαήλ Χαμντάν, 57 ετών, βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους περισσότερους από 150 εξαιρετικά επικίνδυνους εξτρεμιστές που διαμένουν στο θέρετρο. 03 06 Ο Σαμίρ Αμπού Νίμα, 64 ετών, που παρέμεινε σχεδόν 40 χρόνια στη φυλακή για τις βομβιστικές επιθέσεις σε λεωφορεία στην Ιερουσαλήμ το 1983, στις οποίες σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα 11χρονο παιδί. 04 06 Ο 52χρονος Μοχάμεντ Ζαουάρα διαμένει στο πολυτελές ξενοδοχείο στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, το Κάιρο. 05 06 Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαμαμράχ, 47 ετών, ο οποίος στρατολογούσε βομβιστές αυτοκτονίας και σχεδίαζε αεροπειρατείες, διαμένει επίσης στο πολυτελές ξενοδοχείο. 06 06 Ο Γιουσούφ Νταούντ, 39 ετών, είναι ένας από τους τρομοκράτες που κρίθηκαν υπερβολικά επικίνδυνοι για να παραμείνουν στη Δυτική Όχθη ή τη Γάζα.

Από τα κελιά στις σουίτες

Η απελευθέρωσή τους αποτέλεσε βασικό όρο για να παραδώσει η Χαμάς τους τελευταίους 20 Ισραηλινούς ομήρους και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Για το Ισραήλ, η απόφαση ήταν οδυνηρή, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που έχουν σκοτώσει δεκάδες πολίτες και στρατιώτες. Μετά την αποφυλάκισή τους, οι περισσότεροι θεωρήθηκαν υπερβολικά επικίνδυνοι για να επιστρέψουν στη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη και μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο, υπό την επίβλεψη των μυστικών υπηρεσιών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαμαμράχ, μέλος του ISIS και στρατολόγος βομβιστών αυτοκτονίας, ο Σαμίρ Αμπού Νίμα, εγκέφαλος βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία, και ο Μοχάμεντ Ζαουάρα, υπεύθυνος για ενέδρες και δολοφονίες.

«Ένας στρατός τρομοκρατών εν εξορία»

Ο καθηγητής Άντονι Γκλις, ειδικός σε θέματα ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Μπάκιγχαμ, προειδοποιεί: «Πρόκειται για τους ορκισμένους εχθρούς της Δύσης. Αν τους αφήσουμε να οργανωθούν ξανά, θα δημιουργηθεί ένας νέος στρατός τρομοκρατών, ένα Hezbollah 2.0».

Ανάλογους φόβους εξέφρασε και πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών, ο οποίος αποκάλυψε ότι πολλοί από αυτούς μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρώπη, να λάβουν δωρεές από υποστηρικτές και να ξαναστήσουν τα δίκτυά τους.

Οι πολυτέλειες και τα «ματωμένα» χρήματα

Πολλοί από τους τρομοκράτες φαίνεται να διαθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά, προϊόν του προγράμματος «Pay for Slay» της Παλαιστινιακής Αρχής, που προσφέρει αμοιβές σε όσους πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης, ορισμένοι έχουν συγκεντρώσει μικρές περιουσίες. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πληρώνει το κόστος της διαμονής τους – υποψίες υπάρχουν για την Τουρκία ή το Κατάρ, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Η Daily Mail περιγράφει σκηνές απόλυτης αντίθεσης: σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκε χριστιανικός γάμος με μουσική των ABBA, την ώρα που οι τρομοκράτες πανηγύριζαν τη «νέα τους ζωή» στην εξορία.

Ένα επικίνδυνο στοίχημα για την ειρήνη

Το Ισραήλ έχει ξαναζήσει το κόστος τέτοιων ανταλλαγών. Το 2011, όταν απελευθέρωσε σχεδόν 1.000 κρατούμενους για την επιστροφή ενός στρατιώτη, ένας από αυτούς –ο Γιαχία Σινουάρ– σχεδίασε αργότερα τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Τώρα, με 154 από τους πιο σκληρούς ισλαμιστές να ζουν ελεύθεροι στο Κάιρο, τα ερωτήματα επιστρέφουν: μπορεί να υπάρξει ειρήνη όταν οι πιο επικίνδυνοι τρομοκράτες του κόσμου πίνουν καφέ δίπλα σε τουρίστες; Ή μήπως ο κόσμος θα πληρώσει ξανά το τίμημα αυτής της «ειρήνης»;