«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν στο Κάιρο!

Η απελευθέρωσή τους αποτέλεσε βασικό όρο για να παραδώσει η Χαμάς τους τελευταίους 20 Ισραηλινούς ομήρους και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός

Δημήτρης Δρίζος

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν στο Κάιρο!
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια αποκάλυψη της Daily Mail προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό για τη νέα απειλή που γεννιέται στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Περισσότεροι από 150 βαρυποινίτες τρομοκράτες της Χαμάς, που απελευθερώθηκαν πρόσφατα από τις ισραηλινές φυλακές, φιλοξενούνται σήμερα σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Κάιρο, ανάμεσα σε ανυποψίαστους δυτικούς τουρίστες.

Η «φιλοξενία» των τζιχαντιστών

Σύμφωνα με την έρευνα της Daily Mail, 154 από τους 250 εξαιρετικά επικίνδυνους κρατουμένους που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, διαμένουν στο Renaissance Cairo Mirage City Hotel, ιδιοκτησίας της αλυσίδας Marriott.

Το πεντάστερο θέρετρο διαθέτει σπα, πισίνες, εστιατόρια και δωμάτια που κοστίζουν πάνω από 200 λίρες τη βραδιά. Εκεί, ανάμεσα σε οικογένειες και τουρίστες, κυκλοφορούν καταδικασμένοι δολοφόνοι, βομβιστές και απαγωγείς.

Οι δημοσιογράφοι της βρετανικής εφημερίδας έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο, καταγράφοντας εικόνες που θυμίζουν σουρεαλιστικό θρίλερ: σκληροί ισλαμιστές πίνουν καφέ δίπλα σε τουρίστες με μαγιό, ενώ παιδιά παίζουν στην πισίνα λίγα μέτρα πιο πέρα.

Ανάμεσά τους, ο Μαχμούντ Ίσα, ιδρυτής της επίλεκτης μονάδας 101 των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ, υπεύθυνος για απαγωγές και βομβιστικές επιθέσεις.

0106

Ανάμεσα σε όσους διαμένουν στο θέρετρο βρίσκεται ο Μαχμούντ Ίσα, 57 ετών, ιδρυτής της Ειδικής Μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ, της επίλεκτης δύναμης της Χαμάς που ειδικεύεται στις απαγωγές.

0206

Ο απαγωγέας Ισμαήλ Χαμντάν, 57 ετών, βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους περισσότερους από 150 εξαιρετικά επικίνδυνους εξτρεμιστές που διαμένουν στο θέρετρο.

0306

Ο Σαμίρ Αμπού Νίμα, 64 ετών, που παρέμεινε σχεδόν 40 χρόνια στη φυλακή για τις βομβιστικές επιθέσεις σε λεωφορεία στην Ιερουσαλήμ το 1983, στις οποίες σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα 11χρονο παιδί.

0406

Ο 52χρονος Μοχάμεντ Ζαουάρα διαμένει στο πολυτελές ξενοδοχείο στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, το Κάιρο.

0506

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαμαμράχ, 47 ετών, ο οποίος στρατολογούσε βομβιστές αυτοκτονίας και σχεδίαζε αεροπειρατείες, διαμένει επίσης στο πολυτελές ξενοδοχείο.

0606

Ο Γιουσούφ Νταούντ, 39 ετών, είναι ένας από τους τρομοκράτες που κρίθηκαν υπερβολικά επικίνδυνοι για να παραμείνουν στη Δυτική Όχθη ή τη Γάζα.

Από τα κελιά στις σουίτες

Η απελευθέρωσή τους αποτέλεσε βασικό όρο για να παραδώσει η Χαμάς τους τελευταίους 20 Ισραηλινούς ομήρους και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Για το Ισραήλ, η απόφαση ήταν οδυνηρή, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που έχουν σκοτώσει δεκάδες πολίτες και στρατιώτες. Μετά την αποφυλάκισή τους, οι περισσότεροι θεωρήθηκαν υπερβολικά επικίνδυνοι για να επιστρέψουν στη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη και μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο, υπό την επίβλεψη των μυστικών υπηρεσιών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαμαμράχ, μέλος του ISIS και στρατολόγος βομβιστών αυτοκτονίας, ο Σαμίρ Αμπού Νίμα, εγκέφαλος βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία, και ο Μοχάμεντ Ζαουάρα, υπεύθυνος για ενέδρες και δολοφονίες.

«Ένας στρατός τρομοκρατών εν εξορία»

Ο καθηγητής Άντονι Γκλις, ειδικός σε θέματα ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Μπάκιγχαμ, προειδοποιεί: «Πρόκειται για τους ορκισμένους εχθρούς της Δύσης. Αν τους αφήσουμε να οργανωθούν ξανά, θα δημιουργηθεί ένας νέος στρατός τρομοκρατών, ένα Hezbollah 2.0».

Ανάλογους φόβους εξέφρασε και πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών, ο οποίος αποκάλυψε ότι πολλοί από αυτούς μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρώπη, να λάβουν δωρεές από υποστηρικτές και να ξαναστήσουν τα δίκτυά τους.

Οι πολυτέλειες και τα «ματωμένα» χρήματα

Πολλοί από τους τρομοκράτες φαίνεται να διαθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά, προϊόν του προγράμματος «Pay for Slay» της Παλαιστινιακής Αρχής, που προσφέρει αμοιβές σε όσους πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης, ορισμένοι έχουν συγκεντρώσει μικρές περιουσίες. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πληρώνει το κόστος της διαμονής τους – υποψίες υπάρχουν για την Τουρκία ή το Κατάρ, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Η Daily Mail περιγράφει σκηνές απόλυτης αντίθεσης: σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκε χριστιανικός γάμος με μουσική των ABBA, την ώρα που οι τρομοκράτες πανηγύριζαν τη «νέα τους ζωή» στην εξορία.

Ένα επικίνδυνο στοίχημα για την ειρήνη

Το Ισραήλ έχει ξαναζήσει το κόστος τέτοιων ανταλλαγών. Το 2011, όταν απελευθέρωσε σχεδόν 1.000 κρατούμενους για την επιστροφή ενός στρατιώτη, ένας από αυτούς –ο Γιαχία Σινουάρ– σχεδίασε αργότερα τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Τώρα, με 154 από τους πιο σκληρούς ισλαμιστές να ζουν ελεύθεροι στο Κάιρο, τα ερωτήματα επιστρέφουν: μπορεί να υπάρξει ειρήνη όταν οι πιο επικίνδυνοι τρομοκράτες του κόσμου πίνουν καφέ δίπλα σε τουρίστες; Ή μήπως ο κόσμος θα πληρώσει ξανά το τίμημα αυτής της «ειρήνης»;

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

08:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς!

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αύριο τα ξημερώματα γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο ξενοδοχεία στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου - Στις 08:30 το λαϊκό προσκύνημα - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το BYD ATTO 2 DM-I είναι ένα νέο κόμπακτ plug-in υβριδικό SUV

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Αϊτή: Τρείς νεκροί από το χτύπημα της τροπικής καταιγίδας «Μελίσα» - Δέντρο που έπεσε σκότωσε έναν

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αχτίδα φωτός μετά την απόφαση της Χαμάς να δεχθεί «τεχνοκράτες» - Αισιόδοξος δηλώνει ο Ρούμπιο

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τριπλό… άνοιγμα της αυλαίας πριν το ντέρμπι και το ντεμπούτο Μπενίτεθ

06:55LIFESTYLE

ALPHA: Παίζει στρατηγικά και μοιράζει ξανά την τράπουλα - Οι αλλαγές, οι πρεμιέρες, τα σχέδια

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί - Νέα vouchers για ΕΣΠΑ: Ποιοι τα δικαιούνται και πότε ξεκινά

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» κυβέρνησης - Δούκα: «Επαναστατική γυμναστική» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη και τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου βλέπει το Μαξίμου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Τα χρόνια τρέχουν χύμα» - Τα τραγούδια του, όμως, μένουν εδώ για πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο ξενοδοχεία στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός θύμα βιασμού από αστυνομικό βάζει τέλος στη ζωή της - Το ανατριχιαστικό σημείωμα αυτοκτονίας στην παλάμη του χεριού της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Τα χρόνια τρέχουν χύμα» - Τα τραγούδια του, όμως, μένουν εδώ για πάντα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του Διονύση Σαββόπουλου - Στις 08:30 το λαϊκό προσκύνημα - Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ