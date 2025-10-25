Ιρλανδία: Δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ
Κινέζος εργάτης στην Ιρλανδία λάμβανε μόλις 60€ το μήνα δουλεύοντας 73 ώρες την εβδομάδα. Η WRC του επιδίκασε αποζημίωση 155.000 ευρώ για εκμετάλλευση.
Ένας Κινέζος εργάτης που αναγκάστηκε να εργάζεται έως και 73 ώρες την εβδομάδα σε εστιατόριο takeaway στην Ιρλανδία, έλαβε αποζημίωση ύψους 154.828 ευρώ μετά την αποκάλυψη συνθηκών καταχρηστικής εκμετάλλευσης.
Ο Xiaofeng Gao εργαζόταν στο Cavan, σε επιχειρήσεις εστίασης υπό τον τίτλο Lam’s Asian Cuisine και Eskimo Pizza, μετά τη μετανάστευσή του στην Ιρλανδία το 2022.
