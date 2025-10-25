Ιρλανδία: Δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

Ένας Κινέζος εργάτης που αναγκάστηκε να εργάζεται έως και 73 ώρες την εβδομάδα σε εστιατόριο takeaway στην Ιρλανδία, έλαβε αποζημίωση ύψους 154.828 ευρώ μετά την αποκάλυψη συνθηκών καταχρηστικής εκμετάλλευσης.

Ο Xiaofeng Gao εργαζόταν στο Cavan, σε επιχειρήσεις εστίασης υπό τον τίτλο Lam’s Asian Cuisine και Eskimo Pizza, μετά τη μετανάστευσή του στην Ιρλανδία το 2022.

