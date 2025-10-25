Άφησε το σπίτι της, αγόρασε ένα σκάφος και ζει στα βρετανικά κανάλια
Βρετανίδα παράτησε τη συμβατική ζωή, αγόρασε ένα παλιό σκάφος και αποφάσισε να ζήσει μόνη της εκεί, επιλογή που της χάρισε απόλυτη ελευθερία, αλλά και μπόλικες δυσκολίες.
Η Elizabeth Earle, συγγραφές και εικονογράφος απ' τη Βρετανία, βρήκε τον δικό της... παράδεισο σε ένα σκάφος. Με μόλις 4.600 ευρώ αγόρασε το πρώτο της πλοιάριο και μετακόμισε στα βρετανικά κανάλια για να ζήσει μόνιμα.
Μπορεί τους πρώτους μήνες να μην είχε ντους - χρησιμοποιούσε κουβά για τουαλέτα - και να παλεύει με το κρύο, όμως με υπομονή και επιμονή, ανακαίνισε πλήρως το σκάφος, το πούλησε για 20.000 λίρες, και έτσι αγόρασε ένα πιο μεγάλο και άνετο.
