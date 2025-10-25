Ισπανία: Διαδήλωση στη Βαλένθια, έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται αργά το απόγευμα του Σαββάτου (25/10) στο κέντρο της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024 και να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές την καταστροφή.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με τη λέξη «Δικαιοσύνη», ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

Arranca la manifestación de #València para pedir la dimisión de #Mazón.

Miles de ciudadanos se echan a la calle para protestar contra su gestión, en el aniversario de la #DANA del 29-O. pic.twitter.com/vHF87QHr4Q — Patricia Raduá Quintero ????▶️ (@PatriciaRadua) October 25, 2025

Η διαδήλωση αυτή οργανώθηκε έναν χρόνο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που στοίχισαν τη ζωή σε 229 ανθρώπους στην περιφέρεια της Βαλένθια, στη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους στην Ισπανία εδώ και πολλές δεκαετίες.

Οι πληγέντες κατήγγειλαν τον τρόπο που οι αρχές χειρίστηκαν την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι καθυστέρησαν να εκδώσουν προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και να στείλουν ομάδες διάσωσης. Η κεντρική, αριστερή κυβέρνηση της Μαδρίτης και η τοπική, δεξιά διοίκηση, αλληλοκατηγορούνται επιρρίπτοντας τις ευθύνες η μία στην άλλη. Οι κάτοικοι ζητούν πάντως να λογοδοτήσει ο πρόεδρος της περιφέρειας, ο Κάρλος Μαθόν, κατηγορώντας τον ότι δεν προειδοποίησε εγκαίρως για τον κίνδυνο.

La marcha, convocada por más de 200 entidades, camina bajo el lema "Mazón, dimisión".



? @RTVEValencia https://t.co/IurWa7TB2y pic.twitter.com/OwbkcrODbA — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 25, 2025

«Ο συναγερμός σήμανε ουσιαστικά τη στιγμή που ο κόσμος πνιγόταν» είπε η Ρόσα Άλβαρεθ, η πρόεδρος μιας ένωσης θυμάτων της τραγωδίας, που εκείνη την ημέρα έχασε τον 80χρονο πατέρα της. «Κάθε λεπτό μετρούσε» είπε η 51χρονη γυναίκα μιλώντας για «αποτυχία» των αρχών.

Ο Κάρλος Μαθόν, οι ακριβείς ενέργειες του οποίου στις 29 Οκτωβρίου 2024 παραμένουν αντικείμενο έρευνας από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, έχει διαβεβαιώσει πολλές φορές ότι οι διαστάσεις των καιρικών φαινομένων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και επιρρίπτει την ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης στην αριστερή κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στις αρχές του μήνα στην εφημερίδα El Pais, το 71% των κατοίκων της Βαλένθια θεωρούν ότι ο Μαθόν πρέπει να παραιτηθεί.

Την Τετάρτη, την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία, θα γίνει μια τελετή στη Βαλένθια στη μνήμη των θυμάτων, παρουσία στου πρωθυπουργού Σάντσεθ και του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε Στ΄.

