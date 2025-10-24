Βρέθηκε ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο﻿ αξίας 600.000 ευρώ - Είχε «εξαφανιστεί» κατά την μεταφορά του

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε τον πίνακα του Πάμπλο Πικάσο “Still Life with Guitar”, ο οποίος είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς κατά τη μεταφορά έργων τέχνης από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει το ενδεχόμενο το έργο να μην φορτώθηκε ποτέ στο φορτηγό της μεταφοράς.​

Ο πίνακας, μικρών διαστάσεων (12,7 x 9,8 εκατοστά) και μεγάλης αξίας —περίπου 600.000 ευρώ— φιλοτεχνήθηκε το 1919 και θεωρείται ένα από τα χαρακτηριστικά έργα του Πικάσο της περιόδου εκείνης. Σύμφωνα με το CajaGranada Foundation, που διοργάνωνε την έκθεση στην οποία θα παρουσιαζόταν, το έργο περιλαμβανόταν ανάμεσα σε 58 πίνακες που αποθηκεύτηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου για να μεταφερθούν στη Γρανάδα.

Το φορτηγό έφτασε στον προορισμό του στις 3 Οκτωβρίου, όμως, λόγω λανθασμένης αρίθμησης των κιβωτίων, δεν κατέστη δυνατός ο άμεσος έλεγχος πριν την αποσυσκευασία. Όταν τα έργα ελέγχθηκαν λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου, διαπιστώθηκε η απουσία του πίνακα, η οποία δηλώθηκε στις 10 Οκτωβρίου στην Ισπανική Αστυνομία και καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα έργα τέχνης.​

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες πως ο πίνακας εντοπίστηκε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει σε ποιο σημείο βρέθηκε ή εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί πώς εξαφανίστηκε και να αποσαφηνιστεί αν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος ή οργανωμένη κλοπή.

