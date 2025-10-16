Πίνακας του Πάμπλο Πικάσο εξαφανίστηκε στην Ισπανία - Η αξία του υπολογίζεται στα 600.000 ευρώ

Η μεγάλη αξία των έργων του Πικάσο τα καθιστούν συχνά στόχο κλοπής.

Πίνακας του Πάμπλο Πικάσο εξαφανίστηκε στην Ισπανία - Η αξία του υπολογίζεται στα 600.000 ευρώ

Ο πίνακας «Νεκρή φύση με κιθάρα».

Η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα αφού ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα, όπου επρόκειτο να εκτεθεί, όπως έγινε γνωστό σήμερα από αστυνομικές πηγές.

Οι πηγές αυτές δεν ήταν σε θέση να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την απίστευτη υπόθεση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Γρανάδας, πόλης στη νότια Ισπανία, ο πίνακας «Νεκρή φύση με κιθάρα», που φιλοτέχνησε ο Πικάσο στις αρχές του 20ού αιώνα, επρόκειτο να εκτεθεί την επόμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Κάχα Γρανάδα. Πρόκειται για μια ελαιογραφία η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 600.000 ευρώ.

Οι διοργανωτές διευκρίνισαν ότι όλα τα έργα που θα παρουσιάζονταν προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές.

Η μεγάλη αξία των έργων του Πικάσο τα καθιστούν συχνά στόχο κλοπής. Το 1976, περισσότεροι από 100 πίνακες του Ισπανού ζωγράφου κλάπηκαν από την Αβινιόν της Γαλλίας, όμως ξαναβρέθηκαν όλοι.

Ο Πικάσο, που γεννήθηκε το 1881 στη Μάλαγα της νότιας Ισπανίας και πέθανε το 1973 στη Γαλλία, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους στην ιστορία της τέχνης.

