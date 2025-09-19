Πικάσο: Ένα άγνωστο πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ βγήκε στο φως

Το έργο ήταν γνωστό μέχρι τώρα μόνο μέσα από μία ασπρόμαυρη φωτογραφία

Πικάσο: Ένα άγνωστο πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ βγήκε στο φως
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ένα πορτρέτο της μούσας και ερωμένης του Πάμπλο Πικάσο (Pablo Picasso), της καλλιτέχνιδας Ντόρα Μάαρ (Dora Maar), θα εκτεθεί για πρώτη φορά στο κοινό και θα βγει σε δημοπρασία μετά από οκτώ δεκαετίες που βρισκόταν στην συλλογή της οικογένειας που το είχε αγοράσει το 1944.

Το έως σήμερα άγνωστο έργο του Πικάσο με τίτλο «Bust of a Woman in a Flowery Hat (Dora Maar)» το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο Παρίσι, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Lucien Paris στις 24 Οκτωβρίου στο Hôtel Drouot. Η τιμή του εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

«Δεν είναι μόνο ένα σημαντικό έργο για την ιστορία της τέχνης, αλλά και για την προσωπική ζωή του Πικάσο», δήλωσε στον Guardian, ο δημοπράτης Christophe Lucien.

«Πρόκειται για ένα αναζωογονητικό πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ, εξαιρετικό και γεμάτο συναίσθημα. Η ανακάλυψή του είναι μια σπουδαία στιγμή και για εμάς τους ειδικούς», συμπλήρωσε.

Το έργο ήταν γνωστό μέχρι τώρα μόνο μέσα από μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που είχε τραβήξει ο Ούγγρο-Γάλλος καλλιτέχνης Brassaï στο ατελιέ του Πικάσο, το 1944 και περιλαμβανόταν στον συλλογικό κατάλογο του Christian Zervos.

Η Μάαρ, σύντροφος του Πικάσο από το 1936 και μια καταξιωμένη καλλιτέχνιδα ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, το κολάζ και τη ζωγραφική, σύμφωνα με το Artnet.

To έργο ολοκληρώθηκε προς το τέλος της θυελλώδους σχέσης τους αφού ο Πικάσο είχε γνωρίσει την καλλιτέχνιδα Françoise Gilot με την οποία θα ήταν μαζί σχεδόν μία δεκαετία μετά. Ο χωρισμός ήταν τόσο τραυματικός για τη Μάαρ που άρχισε ψυχανάλυση με τον Γάλλο Jacques Lacan, ο οποίος της έκανε θεραπεία με ηλεκτροσόκ.

Ο Πικάσο δημιούργησε πολλά έργα με θέμα την Μάαρ, ανάμεσά τους τα διάσημα «Portrait of Dora Maar» και «Dora Maar au Chat», ωστόσο εκείνη είχε δηλώσει: «Όλα του τα πορτρέτα για μένα είναι ψεύτικα. Είναι όλα Πικάσο. Κανένα δεν είναι η Ντόρα Μάαρ».

Όπως έγραψε ο βιογράφος του ζωγράφου John Richardson, σε αυτή την περίοδο ο Πικάσο είχε αρχίσει να απεικονίζει τη Ντόρα «ως ένα θύμα που θυσιάζεται, ένα δακρυσμένο σύμβολο του δικού του πόνου και της θλίψης του για τις φρικαλεότητες της τυραννίας και του πολέμου».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

