Τζόελ Μος: Πέθανε ο θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ

Ο Τζόελ Μος, θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ και επτά φορές βραβευμένος με Grammy, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα αίτια. Σε ανακοίνωσή της τον χαρακτήρισε ως «μια από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής βιομηχανίας, που χάρισε τους πιο ξεχωριστούς ήχους στην πόλη».

Με μια σπουδαία καριέρα, ο Μος συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Eagles,LittleRichard,Johnny Cash, Joe Cocker, Red Hot Chili Peppers και Talking Heads. Ανάμεσα στις διακρίσεις του ξεχωρίζει το Grammy Καλύτερου Μουσικού Άλμπουμ για την παραγωγή του cast recording του Broadway μιούζικαλ In the Heights (2008), που παρουσίαζε τη ζωή στο Washington Heights του Μανχάταν.

Το 1969, σε ηλικία μόλις 23 ετών, έκανε το μεγάλο άλμα στον χώρο της παραγωγής και των ηχογραφήσεων, συνεργαζόμενος με ονόματα όπως ο Little Richard, ο Joe Cocker και ο Johnny Cash στο Λος Άντζελες.

Στη συνέχεια, ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή και επικεφαλής μηχανικού στα Record Plant Recording Studios, όπου στεγαζόταν και το στούντιο της Paramount Pictures. Από εκεί είχε την ευκαιρία να προσφέρει μουσικές δημιουργίες σε ταινίες του Χόλιγουντ, όπως Fatal Attraction, Omen IV: The Awakening και South Pacific.

Τη δεκαετία του 1980 και του 1990, η δράση του επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο: συνεργάστηκε με την Ορχήστρα του Hollywood Bowl, ενώ ίδρυσε και τη δισκογραφική Managra Music, με ιδιαίτερη έμφαση στην τζαζ και τις θεατρικές συνθέσεις.