Ισραηλινός εξύβρισε εκδότρια που είχε κρεμασμένη τη σημαία της Παλαιστίνης στο Φεστιβάλ Βιβλίου

Στην καταδίκη ενός περιστατικού βίας στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως προχωρά ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου.

Το περιστατικό συνέβη στο Πεδίον του Άρεως την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με την καταγγελία ένας Ισραηλινός επισκέπτης στον χώρο εξύβρισε ανθρώπους σε ένα περίπτερο, επειδή είχαν αναρτήσει σε αυτό τη σημαία της Παλαιστίνης. Ο Ισραηλινός χαρακτήρισε «αντισημίτες, φασίστες, ναζιστές» τους ανθρώπους στο σημείο, ενώ έφτυσε την παλαιστινιακή σημαία, τα βιβλία και την εκδότρια. Σε βάρος της εκδότριας, μάλιστα, φέρεται να εξαπέλυσε χυδαίες εκφράσεις προσβάλλοντας τη γενετήσια της αξιοπρέπεια.

Για το επεισόδιο στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, ενημερώθηκε μέσω των ΜΜΕ ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου και χαρακτηρίζει «απρόκλητη και απαράδεκτη» την επίθεση.

«Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, λεκτικής ή σωματικής, καθώς και κάθε προσπάθεια εκφοβισμού ή φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης. Τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση ούτε στους χώρους του βιβλίου –που οφείλουν να είναι χώροι διαλόγου, σεβασμού και πολιτισμού– ούτε στην κοινωνία μας συνολικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται πως ο Σύνδεσμος είναι αλληλέγγυος απέναντι σε κάθε θύμα επίθεσης και ότι «ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατική συνύπαρξη».

«Ζητούμε τον άμεσο τερματισμό της εισβολής στη Γάζα, ώστε να πάψει το μαρτύριο των αμάχων και να ανοίξει ένας δίκαιος και βιώσιμος δρόμος ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου

53ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ 2025 ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

«Επεισόδιο στο Φεστιβάλ Βιβλίου»

Ενημερωθήκαμε μόλις χθες αργά –μέσω των ΜΜΕ– για το περιστατικό που σημειώθηκε στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου και για την απρόκλητη και απαράδεκτη επίθεση που δέχτηκε εκδότρια από Ισραηλινό επισκέπτη, επειδή εντός περιπτέρου, στο οποίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, υπήρχε μία σημαία της Παλαιστίνης.

Δυστυχώς, ούτε το θύμα, ούτε τα γειτονικά περίπτερα, ούτε ο καταγγέλλων σύλλογος μάς ενημέρωσαν άμεσα για το περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, λεκτικής ή σωματικής, καθώς και κάθε προσπάθεια εκφοβισμού ή φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης. Τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση ούτε στους χώρους του βιβλίου –που οφείλουν να είναι χώροι διαλόγου, σεβασμού και πολιτισμού– ούτε στην κοινωνία μας συνολικά.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι απέναντι σε κάθε θύμα επίθεσης και τονίζουμε ότι ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατική συνύπαρξη.

Ζητούμε τον άμεσο τερματισμό της εισβολής στη Γάζα, ώστε να πάψει το μαρτύριο των αμάχων και να ανοίξει ένας δίκαιος και βιώσιμος δρόμος ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή.

Ειρήνη για όλους τους λαούς!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαβάστε επίσης