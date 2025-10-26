Δασμοί Τραμπ: Το «μοντάζ» της διαφήμισης με τον Ρίγκαν που έβαλε ξανά φωτιά στις σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε το Σάββατο τη διαμάχη του με τον Καναδά έπειτα από την τηλεοπτική διαφήμιση που χρησιμοποίησε ηχητικό απόσπασμα του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν στο οποίο καταδίκαζε τους δασμούς, δηλώνοντας ότι θα τιμωρήσει τη χώρα επιβάλλοντας επιπλέον 10% στα προϊόντα της.

Ο Τραμπ είχε ήδη αναστείλει, από το βράδυ της Πέμπτης, συνομιλίες μηνών για το εμπόριο με τον Καναδά —τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών— εξαιτίας της διαφήμισης, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση του Οντάριο. Αν και η διαφήμιση αναπαρήγαγε πιστά τα λόγια του Ρέιγκαν, με αλλαγή μόνο στη σειρά τους, ο Τραμπ επέμεινε ότι ήταν «παραπλανητική», αφότου το Ίδρυμα και Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρέιγκαν δήλωσε πως είχε γίνει «επιλεκτική» χρήση της πεντάλεπτης αρχικής ομιλίας.

Η τελευταία αυτή εξέλιξη στο σίριαλ ΗΠΑ–Καναδά έρχεται καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε εντατικές διαπραγματεύσεις για τη μείωση ορισμένων αμερικανικών δασμών σε βασικά καναδικά προϊόντα. Οι σχέσεις των δύο κρατών έχουν επιδεινωθεί δραματικά από την εκλογή του Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει τον στενό σύμμαχο με νέους δασμούς και έχει φτάσει να μιλήσει για τον Καναδά ως την «51η πολιτεία».

Οι Καναδοί αντέδρασαν με οργή, συσπειρώθηκαν γύρω από τη σημαία τους σε ένα σπάνιο κύμα πατριωτισμού, αλλά η οικονομία της χώρας υφίσταται τις συνέπειες της αντιπαράθεσης. Το Οντάριο, ειδικότερα, έχει πολλά να χάσει στις εμπορικές του σχέσεις με τις ΗΠΑ, και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της επαρχίας ανήρτησε στο διαδίκτυο ολόκληρη την ομιλία του Ρέιγκαν.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο των New York Times με την αντιπαραβολή της ομιλίας του Ρόναλντ Ρίγκαν με την καναδική διαφήμιση.

Το «μοντάζ» που εξόργισε τις ΗΠΑ και τι έλεγε πραγματικά ο Ρίγκαν

Η ραδιοφωνική ομιλία του 1987 του Ρίγκαν από το Καμπ Ντέιβντ για το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο – ξεκινά με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και θα συζητηθούν οι «πρόσφατες διαφωνίες» σχετικά με το εμπόριο, έχοντας ήδη επιβάλλει δασμούς σε ορισμένα ιαπωνικά προϊόντα.

Στη διαφήμιση, ο Ρίγκαν ακούγεται να λέει για τους δασμούς: «Και μερικές φορές, για λίγο, λειτουργεί, αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα.Μακροπρόθεσμα, τέτοιοι εμπορικοί φραγμοί βλάπτουν κάθε Αμερικανό, εργαζόμενο και καταναλωτή. Οι υψηλοί δασμοί οδηγούν αναπόφευκτα σε αντίποινα από ξένες χώρες και στην πυροδότηση σκληρών εμπορικών πολέμων. Τότε συμβαίνει το χειρότερο: Οι αγορές συρρικνώνονται και καταρρέουν, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες κλείνουν και εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους».

Στην πραγματική ομιλία, ο Ρέιγκαν έκανε το σχόλιο σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς που βλάπτουν τους Αμερικανούς μακροπρόθεσμα στο εισαγωγικό μέρος της ομιλίας του. Μίλησε για το πώς οι δασμοί βοηθούν μόνο για «μικρό χρονικό διάστημα» πολύ αργότερα στην ομιλία. Το σχόλιο για τα αντίποινα που έγιναν από άλλες χώρες έρχεται σε διαφορετικό τμήμα της ομιλίας.

Και η πρόταση για τις αγορές που συρρικνώνονται και εκατομμύρια που χάνουν τη δουλειά τους έρχεται σε άλλο μέρος της ομιλίας.

Αυθεντικό το ηχητικό

Το ηχητικό στην καναδική διαφήμιση ήταν αυθεντικό, και οι μικρές επεξεργασίες στο αρχικό απόσπασμα του 1987 δεν αλλοίωναν το περιεχόμενο των δηλώσεων του Ρέιγκαν, οι οποίες ήταν σαφώς επικριτικές απέναντι στους δασμούς. Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις του Τραμπ, η κυβέρνηση του Οντάριο απέσυρε τη διαφήμιση από τον τηλεοπτικό αέρα, με ισχύ από τη Δευτέρα.

Η διαφήμιση προβλήθηκε κατά τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπέιζμπολ την Παρασκευή, όπου οι Τορόντο Μπλου Τζέις νίκησαν τους Λος Άντζελες Ντότζερς σε εντός έδρας παιχνίδι, και επαναπροβλήθηκε και το Σάββατο.

«Ο μοναδικός σκοπός αυτής της ΑΠΑΤΗΣ, ήταν η ελπίδα του Καναδά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα έρθει να τους “σώσει” για τους δασμούς που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα του Σαββάτου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ πρόκειται να αρχίσει, στις αρχές του επόμενου μήνα, ακροάσεις για νομικές προκλήσεις εναντίον δασμών του προέδρου, συμπεριλαμβανομένων πολλών που έχουν επιβληθεί στις καναδικές εξαγωγές.

«Εξαιτίας της σοβαρής παραποίησης των γεγονότων και αυτής της εχθρικής πράξης, αυξάνω τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% επιπλέον από αυτούς που ήδη πληρώνουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας!», πρόσθεσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το πώς θα εφαρμοστεί η αύξηση και σε ποια προϊόντα.

Έπειτα από την ανακοίνωση αυτή, ο υπουργός Εμπορικών Σχέσεων του Καναδά με τις ΗΠΑ, Ντόμινικ ΛεΜπλαν, δήλωσε ότι ο Καναδάς είναι «έτοιμος να χτίσει πάνω στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς εταίρους τις τελευταίες εβδομάδες».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Μαλαισία, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία, όπου κυβερνήσεις της περιοχής προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ μετά από μήνες εντάσεων. Πολλές χώρες επιχειρούν να διατηρήσουν καλό κλίμα με τον πρόεδρο, γνωρίζοντας πόσο απότομα μπορεί να μεταβληθεί η διπλωματία του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν σχετικά χαμηλό μέσο ποσοστό δασμών στα καναδικά προϊόντα, καθώς οι περισσότερες επιβαρύνσεις δεν ισχύουν για αγαθά που εμπίπτουν στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA, την οποία ο Τραμπ διαπραγματεύτηκε στην πρώτη του θητεία. Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει επιβάλει ιδιαίτερα αυστηρούς δασμούς σε τομείς κρίσιμους για την καναδική οικονομία — αυτοκινητοβιομηχανία, χάλυβα, αλουμίνιο και ξυλεία.

Ο καναδικός χάλυβας και το αλουμίνιο υπόκεινται σε δασμό 50%, η κατεργασμένη ξυλεία σε επιπλέον 10% πέραν των υπαρχόντων επιβαρύνσεων, ενώ ορισμένα εξαρτήματα αυτοκινήτων επιβαρύνονται με 25%.

«Οι Καναδοί ήταν πολύ δύσκολοι στις διαπραγματεύσεις»

Παρά την έμφαση στο διαφημιστικό με τον Ρίγκαν, ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, ανέφερε την Παρασκευή, μετά την αναστολή των συνομιλιών, ότι «η απογοήτευση έχει συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου».

«Οι Καναδοί ήταν πολύ δύσκολοι στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο ίδιος μιλώντας στα ΜΜΕ.

Ενώ ο Καναδάς έχει αποσύρει τα περισσότερα αντίποινα που είχε επιβάλει στις ΗΠΑ, περιόρισε τον αριθμό των οχημάτων Stellantis και General Motors που μπορούν να εισαχθούν αδασμολόγητα από τις ΗΠΑ, αφού και οι δύο εταιρείες περιόρισαν θέσεις εργασίας στον Καναδά, πλήττοντας σφοδρά τη σημαντική αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

«Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά απρόκλητων και αδικαιολόγητων κλιμακώσεων της δασμολογικής πολιτικής έναντι άλλων κυρίαρχων εθνών», δήλωσε ο Φλάβιο Βόλπε, πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων του Καναδά. «Αυτό που χάνεται εδώ είναι ότι η απειλή του προέδρου ουσιαστικά σημαίνει να επιβαρύνει τους Αμερικανούς φορολογουμένους με δισεκατομμύρια δολάρια εξαιτίας μιας αθώας διαφήμισης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου που δεν του άρεσε», πρόσθεσε.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών

Ο πρωθυπουργός του Καναδά ταξίδευε επίσης το Σάββατο προς τη Μαλαισία για τη σύνοδο της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Οι δύο ηγέτες έχουν διατηρήσει ιδιαιτέρως εγκάρδιες σχέσεις, και ο Κάρνεϊ βρέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με το εμπόριο. Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τον Καναδό ηγέτη.

Ο Κάρνεϊ, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την Ασία την Παρασκευή, απέφυγε να σχολιάσει τη διαμάχη γύρω από τη διαφήμιση, αλλά δήλωσε πως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «αναλυτικές, εποικοδομητικές» συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο και ενέργεια.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας μια φράση που χρησιμοποιεί συχνά όταν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συναντούν εμπόδια: «Εδώ και μήνες έχουμε τονίσει τη σημασία του να διακρίνουμε όσα μπορούμε να ελέγξουμε από όσα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.»

