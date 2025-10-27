Τέλος η συμφωνία διάθεσης πλουτωνίου Ρωσίας - ΗΠΑ με απόφαση Πούτιν

Τον τερματισμό της ήδη ανενεργής συμφωνία διάθεσης πλουτωνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας την ψύχρανση των σχέσεων Μόσχας Ουάσινγκτον, στον απόηχο και της ακύρωσης της Συνόδου Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία είχε στόχο να αποτρέψει και τις δύο πλευρές από την κατασκευή περισσότερων πυρηνικών όπλων.

Ο Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι θα ήταν «χάσιμο χρόνου» και απέκλεισε το ενδεχόμενο αναδιάταξης, εκτός εάν ο Ρώσος ηγέτης έστελνε μηνύματα ότι θα συμφωνούσε σε μια συμφωνία.

Η Συμφωνία Διαχείρισης και Διάθεσης Πλουτωνίου, η οποία υπογράφηκε το 2000 και τροποποιήθηκε το 2010, δέσμευσε τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να μειώσουν τα τεράστια αποθέματα πλουτωνίου της εποχής του Ψυχρού Πολέμου κατά 34 μετρικούς τόνους η καθεμία και να το χρησιμοποιήσουν για πυρηνική ενέργεια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η συμφωνία θα εξαλείψει το υλικό που απαιτείται για την παραγωγή περίπου 17.000 πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν είχε ήδη αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συμφωνία το 2016, όταν οι σχέσεις της με τον προκάτοχο του Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν επιδεινωθεί.

Ο σημερινό νόμος που υπέγραψε ο Πούτιν αποτελεί επίσημη «καταγγελία» της συμφωνίας.

Δυτικοί ηγέτες κατηγορούν τη Ρωσία για πυρηνική επιθετικότητα από τότε που έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μέρες μετά την έναρξη της επίθεσης, ο Πούτιν έθεσε τις πυρηνικές του δυνάμεις σε υψηλή επιφυλακή και πέρυσι ο Ρώσος ηγέτης υπέγραψε διάταγμα που μείωνε το όριο χρήσης πυρηνικών όπλων.

Την Κυριακή, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είχε ξεκινήσει μια επιτυχημένη τελική δοκιμή ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

