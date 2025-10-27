Ο Τραμπ θέλει τρίτη προεδρική θητεία, αλλά χωρίς το παραθυράκι του Αντιπροέδρου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χανέντα στο Τόκιο, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το αμερικανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει τρίτη θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τη διεκδικήσει, χωρίς την παράκαμψη του Αντιπροέδρου.

Ο Τραμπ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο για τρίτη φορά λέγοντας πως «δεν το έχω σκεφτεί πραγματικά. Αλλά έχω τα καλύτερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που είχα ποτέ».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, σχολιάζοντας την ιδέα υποστηρικτών του, σε μία προσπάθεια να ξεπεράσει τον συνταγματικό σκόπελο, θέτοντας υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος το 2028, τη χαρακτήρισε «πολύ χαριτωμένη», αλλά «δεν θα ήταν σωστή». «Νομίζω ότι αυτό δεν θα άρεσε στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Τραμπ πρότεινε επίσης τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ως πιθανούς διαδόχους, αποκαλώντας τους «ασταμάτητους».

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων, κάτι που δεν έχουν αυτοί», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς.

Δεν είναι σαφές ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσει για να θέσει ξανά υποψηφιότητα.

Η 22η τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος απαγορεύει στους προέδρους να διεκδικήσουν τρίτη θητεία.

Η κατάργηση της τροπολογίας θα απαιτούσε την έγκριση των δύο τρίτων τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας ή μια συνταγματική συνέλευση που θα συγκαλείται από τα δύο τρίτα των νομοθετικών σωμάτων των πολιτειών - μια διαδικασία που θεωρείται εξαιρετικά απίθανη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον -ο οποίος παραμένει ένθερμος υποστηρικτής του- ισχυρίστηκε ότι υπήρχε ένα «σχέδιο» για να εξασφαλιστεί μια τρίτη θητεία για τον Τραμπ.

«Ο Τραμπ θα γίνει πρόεδρος το 2028 και ο κόσμος θα πρέπει να το αποδεχτεί αυτό», δήλωσε ο Μπάνον στον Economist. «Την κατάλληλη στιγμή, θα παρουσιάσουμε ποιο είναι το σχέδιο».

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι «πιθανότατα δεν» θα ήταν ξανά υποψήφιος, αν και αργότερα είπε ότι «δεν αστειευόταν» για την πιθανότητα.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι Δημοκρατικοί σκοπεύουν να διεκδικήσουν τον Λευκό Οίκο το 2028, αν και αρκετοί έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον.

Την Κυριακή, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε στο CBS, ότι θα «έλεγε ψέματα» αν έλεγε ότι δεν σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία.

Η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις δήλωσε επίσης στο BBC ότι μπορεί να είναι ξανά υποψήφια και ότι θα μπορούσε «πιθανώς» να γίνει πρόεδρος στο μέλλον.

