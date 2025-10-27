Η απάντηση Τραμπ για συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν - «Θα είμαι στη Νότια Κορέα»

Η Νότια Κορέα είναι ο επόμενος σταθμός του ταξιδιού του Αμερικανού Προέδρου στην Ασία - Θα βρίσκεται εκεί την Τετάρτη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η απάντηση Τραμπ για συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν - «Θα είμαι στη Νότια Κορέα»

Ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, συναντά τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη βόρεια κορεατική πλευρά των συνόρων, στο χωριό Πανμουντζόμ της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, στις 30 Ιουνίου 2019

AP/Susan Walsh
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανοιχτός σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί πενθήμερη επίσκεψη σε ασιατικές χώρες, και σήμερα βρίσκεται στην Ιαπωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ενδιαφέρον για μια πιθανή συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να παρατείνει την επίσημη επίσκεψή του για να διευκολύνει τη συνάντηση, σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν στο Air Force One.

«Θα ήθελα πολύ να συναντηθώ μαζί του, αν θέλει να συναντηθεί », δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ιαπωνία μετά από επίσκεψη στη Μαλαισία. «Τα πάω πολύ καλά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Μου αρέσει. Του αρέσω. Αν θέλει να συναντηθούμε, θα είμαι στη Νότια Κορέα», είπε, αναφερόμενος στην επόμενη στάση της περιοδείας του μετά το Τόκιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στην Ιαπωνία θα ταξιδέψει στη Νότια Κορέα την Τετάρτη για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Έτσι, όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν πρόθυμος να παρατείνει την περιοδεία του για να πραγματοποιήσει αυτή τη συνάντηση, παραδέχτηκε ότι ήταν κάτι που «δεν είχε σκεφτεί».

«Νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν ναι. Θα το κάναμε, θα το έκανα. (Η Νότια Κορέα) είναι η τελευταία μας στάση, οπότε θα ήταν εύκολο να το κάνουμε. Ναι, θα το έκανα», υποστήριξε. «Αν θέλει μια συνάντηση, θα βρίσκομαι στη Νότια Κορέα », επανέλαβε, προτού υπονοήσει ότι η Ουάσινγκτον θα εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Πιονγιάνγκ για να επιτευχθεί συμφωνία.

«Υπάρχουν κυρώσεις, είναι μεγάλη υπόθεση εξαρχής», είπε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι «έχει καλή σχέση» με τον Κιμ και ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας «γνωρίζει» ότι θα βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. «Αν θέλει να συναντηθούμε, θα ήθελα πολύ να συναντηθώ μαζί του», κατέληξε.

Ο πρόεδρος έχει ήδη εκφράσει την προθυμία του να συναντηθεί με τον Κιμ στη Νότια Κορέα την Κυριακή, εάν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εκφράσει το ενδιαφέρον του για μια συνάντηση. Πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν αργότερα ότι η συνάντηση δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο ταξιδιωτικό πρόγραμμα του Τραμπ, αν και παραδέχτηκαν ότι «τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν» .

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με τη Βόρεια Κορέα «χωρίς προϋποθέσεις», ενώ ο Κιμ έχει εκφράσει την προθυμία του να συνομιλήσει με την Ουάσινγκτον εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν το αίτημά τους για πλήρη αποπυρηνικοποίηση.

Ο Τραμπ και ο Κιμ έχουν συναντηθεί τρεις φορές: πρώτα στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018, δεύτερη στο Ανόι τον Φεβρουάριο του 2019 και τελευταία στο συνοριακό χωριό Πανμουντζόμ τον Ιούνιο του ίδιου έτους .

Και οι δύο έχουν επανειλημμένα επαναλάβει, ότι εκφράζουν συμπάθεια ο ένας για τον άλλον και έχουν όμορφες αναμνήσεις από τις επαφές τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συνδρομή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον πόλεμο του 1940-41

17:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσοχή! 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail έχουν κλαπεί - Πώς να ελέγξετε τον δικό σας

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Είχε δίκιο ο κόουτς που αντέδρασε έτσι στο τάιμ-άουτ»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Έχουμε ομάδα νικήτρια, έχουμε στρατηγική νίκης, έχουμε παίκτες νικητές»

17:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παγκόσμια διάκριση για τον ΟΠΑΠ και τις πολιτικές του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι του στα EGR Awards 2025

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον Κιμ Γιονγκ Ουν»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Η ΕΕ δεν έχει λόγο στην Ουκρανία - Ο Τραμπ κάνει λάθος για Πούτιν: Θα του πω να άρει τις κυρώσεις

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά από σειρά χημειοθεραπειών και επιτέθηκε στον Τραμπ

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μετά το βραχιολάκι

16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος που τσακώθηκε με γυναίκα και της έβγαλε όπλο μέσα σε κλαμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ