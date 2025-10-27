Η απάντηση Τραμπ για συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν - «Θα είμαι στη Νότια Κορέα»

Ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, συναντά τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη βόρεια κορεατική πλευρά των συνόρων, στο χωριό Πανμουντζόμ της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, στις 30 Ιουνίου 2019

Ανοιχτός σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί πενθήμερη επίσκεψη σε ασιατικές χώρες, και σήμερα βρίσκεται στην Ιαπωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ενδιαφέρον για μια πιθανή συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να παρατείνει την επίσημη επίσκεψή του για να διευκολύνει τη συνάντηση, σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν στο Air Force One.

«Θα ήθελα πολύ να συναντηθώ μαζί του, αν θέλει να συναντηθεί », δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One καθ' οδόν προς την Ιαπωνία μετά από επίσκεψη στη Μαλαισία. «Τα πάω πολύ καλά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Μου αρέσει. Του αρέσω. Αν θέλει να συναντηθούμε, θα είμαι στη Νότια Κορέα», είπε, αναφερόμενος στην επόμενη στάση της περιοδείας του μετά το Τόκιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στην Ιαπωνία θα ταξιδέψει στη Νότια Κορέα την Τετάρτη για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Έτσι, όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν πρόθυμος να παρατείνει την περιοδεία του για να πραγματοποιήσει αυτή τη συνάντηση, παραδέχτηκε ότι ήταν κάτι που «δεν είχε σκεφτεί».

«Νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν ναι. Θα το κάναμε, θα το έκανα. (Η Νότια Κορέα) είναι η τελευταία μας στάση, οπότε θα ήταν εύκολο να το κάνουμε. Ναι, θα το έκανα», υποστήριξε. «Αν θέλει μια συνάντηση, θα βρίσκομαι στη Νότια Κορέα », επανέλαβε, προτού υπονοήσει ότι η Ουάσινγκτον θα εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Πιονγιάνγκ για να επιτευχθεί συμφωνία.

«Υπάρχουν κυρώσεις, είναι μεγάλη υπόθεση εξαρχής», είπε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι «έχει καλή σχέση» με τον Κιμ και ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας «γνωρίζει» ότι θα βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. «Αν θέλει να συναντηθούμε, θα ήθελα πολύ να συναντηθώ μαζί του», κατέληξε.

Ο πρόεδρος έχει ήδη εκφράσει την προθυμία του να συναντηθεί με τον Κιμ στη Νότια Κορέα την Κυριακή, εάν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εκφράσει το ενδιαφέρον του για μια συνάντηση. Πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν αργότερα ότι η συνάντηση δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο ταξιδιωτικό πρόγραμμα του Τραμπ, αν και παραδέχτηκαν ότι «τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν» .

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με τη Βόρεια Κορέα «χωρίς προϋποθέσεις», ενώ ο Κιμ έχει εκφράσει την προθυμία του να συνομιλήσει με την Ουάσινγκτον εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν το αίτημά τους για πλήρη αποπυρηνικοποίηση.

Ο Τραμπ και ο Κιμ έχουν συναντηθεί τρεις φορές: πρώτα στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018, δεύτερη στο Ανόι τον Φεβρουάριο του 2019 και τελευταία στο συνοριακό χωριό Πανμουντζόμ τον Ιούνιο του ίδιου έτους .

Και οι δύο έχουν επανειλημμένα επαναλάβει, ότι εκφράζουν συμπάθεια ο ένας για τον άλλον και έχουν όμορφες αναμνήσεις από τις επαφές τους.

