Με αυτοκρατορικές τιμές, αλλά χωρίς μεγαλοπρέπεια η υποδοχή Τραμπ στην Ιαπωνία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο συνομιλούν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο, στις 27 Οκτωβρίου 2025

Στην Ιαπωνία βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, στο τελευταίο σκέλος της 5νθήμερης περιοδείας του στην Ασία, με το ενδιαφέρον στραμμένο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κίνα, που θα τερματίσει τον εμπορικό πόλεμο των δύο «γιγάντων».

Όλα ωστόσο θα κριθούν στη συνάντηση του Ντοναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ την Πέμπτη, στη σκιά της αύξησης των δασμών στις εξαγωγές μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Οι διαπραγματευτές από τις δύο κορυφαίες οικονομίες του κόσμου κατέληξαν σε συμφωνία την Κυριακή για την παύση των αυστηρότερων αμερικανικών δασμών και των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η είδηση ​​​​εκτόξευσε τις ασιατικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά .«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One πριν προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, Τόκιο.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χανέντα στο Τόκιο, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 AP/Louise Delmotte

Η συνάντηση με τον Ιάπωνα Αυτοκράτορα

Λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ στην Ιαπωνία το απόγευμα της Δευτέρας, ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο καλωσόρισε τον πρόεδρο στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο κέντρο του Τόκιο. «Είναι υπέροχο που σας ξαναβλέπω», είπε ο Ναρουχίτο.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για περίπου 30 λεπτά κεκλεισμένων των θυρών. Όταν βγήκαν, ο Τραμπ έδειξε τον αυτοκράτορα και είπε «μεγάλος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος», προτού σφίξουν ξανά τα χέρια και ο πρόεδρος αποχωρήσει.

Η βασιλική μεταχείριση είναι μια παραλλαγή αυτού που έχει γίνει μια συχνά επαναλαμβανόμενη στρατηγική, στην οποία οι οικοδεσπότες παρέχουν πλούσιες δεξιώσεις για να μαλακώσουν τον επισκέπτη πρόεδρο των ΗΠΑ, με στόχο την ελάφρυνση από τους αμερικανικούς δασμούς και τη μείωση των απαιτήσεων που τους συνοδεύουν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο εισέρχονται στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Αυτοκρατορικό Παλάτι στο Τόκιο, στις 27 Οκτωβρίου 2025 Pool AFP/Kazuhiro Nogi

Η υποδοχή στο Τόκιο τη Δευτέρα ήταν πιο συγκρατημένη από ό,τι στο ταξίδι του 2019 στην Ιαπωνία, όταν ο Τραμπ τιμήθηκε με ένα πλούσιο κρατικό δείπνο στο παλάτι.

Σε εκείνη την επίσκεψη, ο Τραμπ έλαβε πλήρη αυτοκρατορική φιλοξενία, ως ο πρώτος ξένος αξιωματούχος που έγινε δεκτός από τον Ναρουχίτο μετά την άνοδό του στον θρόνο, μια τιμή που επιφύλαξε ο τότε πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε και η οποία ενθουσίασε τον Τραμπ.

Ο ρόλος του Ναρουχίτο είναι συμβολικός και η βασική διπλωματική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με τον Τακαΐτσι την Τρίτη στο κοντινό Παλάτι Ακασάκα, όπου συναντήθηκε με τον Άμπε πριν από έξι χρόνια και θα τον υποδεχτεί τιμητική στρατιωτική φρουρά.

«Για κάποιον σαν τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τρέφει έντονη γοητεία για τις μοναρχίες, μια συνάντηση με έναν μονάρχη σημαίνει εγγενώς υψηλό επίπεδο τιμής και καλή μεταχείριση», δήλωσε ο Χιντέγια Καουανίσι, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ναγκόγια στη Wall Street Journal.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο αεροδρόμιο Χανέντα στο Τόκιο της Ιαπωνίας AP/Mark Schiefelbein

Ο Τραμπ τρέφει μια καλά τεκμηριωμένη εκτίμηση για τη βρετανική βασιλική οικογένεια και απολαμβάνει την πομπή και την μεγαλοπρέπεια που την περιβάλλει.

Όταν o Τραμπ επισκέφθηκε το Λονδίνο τον περασμένο μήνα, οι οικοδεσπότες του έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και περισσότεροι από 1.500 στρατιώτες υποδέχτηκαν τον Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ , έκαναν βόλτα με άμαξα, είδαν μια εναέρια επίδειξη από αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και παρακάθισαν σε κρατικό συμπόσιο.

Η ήσυχη υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Τραμπ στο Τόκιο τη Δευτέρα συνάδει με τη φύση του ταξιδιού στην Ιαπωνία, του τέταρτου του Τραμπ ως προέδρου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως επίσκεψη εργασίας.

Ο Τραμπ έχει ήδη εξασφαλίσει μια επενδυτική δέσμευση ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Τόκιο σε αντάλλαγμα για την αναστολή της τιμωρίας των δασμών εισαγωγής.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Ιάπωνας ομόλογός του Ριοσέι Ακαζάβα, αρχιτέκτονες της δασμολογικής συμφωνίας που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο, συζήτησαν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ως πιθανό επενδυτικό πεδίο κατά τη διάρκεια γεύματος σούσι στο Τόκιο νωρίτερα τη Δευτέρα, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι ελπίζει να εντυπωσιάσει περαιτέρω τον Τραμπ την Τρίτη με τις υποσχέσεις του να αγοράσει αμερικανικά φορτηγά, σόγια και φυσικό αέριο και να ανακοινώσει μια συμφωνία για τη ναυπηγική βιομηχανία, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια.

Η Τακαΐτσι, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στον Τραμπ ότι η ενίσχυση της συμμαχίας των χωρών τους ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» της σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ανυπομονεί να συναντήσει την Τακαΐτσι, στενή σύμμαχο του αείμνηστου φίλου και συντρόφου του στο γκολφ, πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική».

Μεταξύ των επενδυτικών δεσμεύσεων, οι δύο χώρες θα υπογράψουν μνημόνιο συμφωνίας για επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, δήλωσε πηγή με γνώση των σχεδίων.

Η Τακαΐτσι αναμένεται να καθησυχάσει τον Τραμπ ότι το Τόκιο είναι πρόθυμο να κάνει περισσότερα για την ασφάλεια, αφού δήλωσε στους νομοθέτες την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να επιταχύνει τη μεγαλύτερη αμυντική ενίσχυση της Ιαπωνίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ιαπωνία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το Τόκιο δεν δαπανά αρκετά για να υπερασπιστεί τα νησιά του από μια ολοένα και πιο δυναμική Κίνα. Ενώ η Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι θα επιταχύνει τα σχέδια για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ, ενδέχεται να δυσκολευτεί να δεσμεύσει την Ιαπωνία σε οποιεσδήποτε περαιτέρω αυξήσεις επιδιώκει ο Τραμπ, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεν έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Ο Τραμπ πρόκειται να αναχωρήσει την Τετάρτη για το Γκιόνγκτζου στη Νότια Κορέα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ.

