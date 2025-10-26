Ο Τραμπ χορεύει στον ρυθμό παραδοσιακών τυμπάνων στο κόκκινο χαλί της υποδοχής στη Μαλαισία

Ο Τραμπ κάνει τη χαρακτηριστική του χορευτική κίνηση με την υψωμένη γροθιά κατά την τελετή υποδοχής στη Μαλαισία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα Κυριακή στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, σηματοδοτώντας την έναρξη της πενθήμερης διπλωματικής του αποστολής στην Ασία.

Κατά την επίσημη υποδοχή του στο αεροδρόμιο, τοπικοί χορευτές ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και μία μπάντα, παιάνιζαν σε παραδοσιακούς ρυθμούς της Μαλαισίας. Ο Τραμπ, παρά την εξαντλητική 23ωρη πτήση από την Ουάσινγκτον, «ξεκίνησε» την ασιατική του περιοδεία με ενέργεια: Μάλιστα, δεν δίστασε να χορέψει στο κόκκινο χαλί, λικνιζόμενος στους ρυθμούς των τυμπάνων.

Ο χορός του προέδρου πάντως, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από όσα έχουμε ήδη δει, ειδικά στα χορευτικά που έκανε ανελλιπώς στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, που καθιερώθηκαν ως «Trump moves».

Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε ζωντανή μουσική με τύμπανα, μικρά χάλκινα κρουστά και συνοδεία χορευτών. Σύμφωνα με πηγές, ο ήχος προέρχονταν από παραδοσιακά μαλαισιανά σύνολα που συνήθως περιλαμβάνουν κρουστά όπως gendang, χάλκινα gongs και άλλα λαϊκά όργανα.

Η επίσκεψη του Τραμπ στη Μαλαισία γίνεται στα πλαίσια του 47ου Συνόδου του ASEAN (Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας), που διεξάγεται στην Κουάλα Λουμπούρ από τις 26 έως 28 Οκτωβρίου 2025. Ένας από τους βασικούς διπλωματικούς άξονες είναι η επίβλεψη της υπογραφής ανακωχής μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, που έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση στα σύνορά τους. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο σχέδιο ανακωχής ως «Kuala Lumpur Accord», και η Μαλαισία, με τον Πρωθυπουργό Anwar Ibrahim ως πρόεδρο της ASEAN, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει συμφωνίες για κρίσιμα ορυκτά με τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, καθώς και τη διαχείριση της εμπορικής διάστασης της περιοχής, ειδικά ενόψει των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας.

Η επιλογή της Μαλαισίας ως πρώτου σταθμού στην περιοδεία του Τραμπ αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Ουάσινγκτον για ενεργητικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ασία, σε έναν χρόνο όπου το γεωπολιτικό περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα.

Η Μαλαισία φιλοξενεί την ASEAN και υποδέχθηκε επίσημα τον Τραμπ. Όμως, παρά τη φιλόξενη υποδοχή, στην πρωτεύουσα εκδηλώθηκαν και διαδηλώσεις εναντίον της επίσκεψης, κυρίως με αιτήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της πολιτικής του Τραμπ στο μέτωπο Ισραήλ–Χαμάς.

Εν μέσω της τελετής, ο Τραμπ και ο Anwar χόρεψαν μαζί, προσδίδοντας μια «χαλαρή» διάσταση στην πολιτική συνάντηση, με στόχο να δείξουν συνεργασία και πολιτιστική σύνδεση.

Μετά τη Μαλαισία, ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, όπου πιθανώς θα συναντήσει και τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η περιοδεία περιλαμβάνει εμπορικές, στρατηγικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, με έμφαση σε θέματα όπως η ειρήνη, το εμπόριο και η ανταγωνιστική θέση των ΗΠΑ στην Ασία.

