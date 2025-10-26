Τραμπ: Έφτασε στην Μαλαισία ο πρόεδρςο των ΗΠΑ - Θα συμμετέχει στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κρατά τη σημαία της Μαλαισίας και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια μιας τελετής υποδοχής καθώς φτάνει στο διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ για να συμμετάσχει στην 47η σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. (Hasnoor Hussain/Pool Photo via AP)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Μαλαισία,όπου και έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο. Η ασιατική χώρα είναι ο πρώτος σταθμός περιοδείας του κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται επίσης στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα.

Ανήγγειλε πως μετά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ θα παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη, ενώ κατόπιν θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας

Διαβάστε επίσης