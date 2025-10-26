Τραμπ: Έφτασε στην Μαλαισία ο πρόεδρςο των ΗΠΑ - Θα συμμετέχει στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Μετά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ θα παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Μαλαισία,όπου και έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο. Η ασιατική χώρα είναι ο πρώτος σταθμός περιοδείας του κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται επίσης στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα.
Ανήγγειλε πως μετά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ θα παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη, ενώ κατόπιν θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας
