Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη

Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Κωνσταντινούπολη, το Τεκιρντάγκ, την Αδριανούπολη και το Τσανάκκαλε.

Edirne

Η βροχή, η οποία ξεκίνησε τις απογευματινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, εντάθηκε σε ένταση τις βραδινές ώρες, ενώ στο Τεκιρντάγκ, ορισμένα σπίτια και χώροι εργασίας πλημμύρισαν μετά τη ισχυρή νεροποντή.

Tekirdağ'da köprü altları göle döndü, araçlar suya gömüldü



Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışta bazı köprü altları suyla dolarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı.

Ο νοτιοδυτικός άνεμος, που ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι στο Τσανάκκαλε, έδωσε τη θέση του σε μια έντονη νεροποντή το βράδυ.

Η νεροποντή στην Αδριανούπολη εντάθηκε γρήγορα.

Λόγω της αυξανόμενης έντασης της νεροποντής στο Κιουτσούκτσεκμετζέ στην ευρωπαϊκή πλευρά, τα οχήματα αντιμετώπισαν δυσκολία στην κίνηση.

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu



? https://t.co/AzkKjFt97r pic.twitter.com/ticDVaGXE6 — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) October 27, 2025

Η αγορά στη γειτονιά Ινονού πλημμύρισε επίσης λόγω της βροχής.

Δυσκολεύτηκαν οδηγοί και πολίτες λόγω των λακκούβων νερού που σχηματίστηκαν στους δρόμους ως αποτέλεσμα της έντονης νεροποντής στο Σουλτάνγκαζι.

Παράλληλα, ο ουρανός φωτιζόταν από αστραπές μαζί με τη βροχή.

Λόγω της νεροποντής, προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσης, τα υπόγεια ορισμένων σπιτιών και χώρων εργασίας στην περιοχή Σουλεϊμάνπασα πλημμύρισαν.