Ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono με τρία αστέρια Michelin έκλεισε τα 100 και συνεχίζει...

Δεν σκοπεύει να αποσυρθεί άμεσα με στόχο άλλη μία πενταετία...

Newsbomb

Ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono με τρία αστέρια Michelin έκλεισε τα 100 και συνεχίζει...

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο, ο θρύλος του σούσι Jiro Ono, δείχνει ένα δώρο από την κυβερνήτη του Τόκιο Yuriko Koike για τον εορτασμό των 100ων γενεθλίων του μπροστά από το εστιατόριό του, Sukiyabashi Jiro, στο Τόκιο

Bureau of Social Welfare, Tokyo Metropolitan Government
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ηλικία 100 ετών ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono, ο οποίος έχει κερδίσει τρία αστέρια Michelin, έγινε ο γηραιότερος επικεφαλής σεφ στον κόσμο και δεν έχει καμία σκέψη συνταξιοδότησης.

«Σκοπεύω να συνεχίσω για περίπου πέντε ακόμη χρόνια», είπε ο Όνο τον περασμένο μήνα καθώς γιόρτασε την «Ημέρα Σεβασμού για τους Ηλικιωμένους» της Ιαπωνίας με ένα δώρο και ένα πιστοποιητικό πριν από τα γενέθλιά του από την κυβερνήτη του Τόκιο Γιουρίκο Κόικε.

Ποιο είναι το μυστικό της υγείας του; «Δεν μπορώ πλέον να έρχομαι στο εστιατόριο κάθε μέρα... αλλά ακόμα και στα 100, προσπαθώ να δουλέψω αν είναι δυνατόν. Πιστεύω ότι το καλύτερο φάρμακο είναι να λειτουργείς».

Ο Όνο, ο ιδρυτής του Sukiyabashi Jiro, ενός μικροσκοπικού σούσι μπαρ 10 θέσεων στο υπόγειο ενός κτιρίου στην πολυτελή συνοικία Ginza του Τόκιο, έγινε 100 ετών τη Δευτέρα.

Γεννημένος στην κεντρική ιαπωνική πόλη Hamamatsu το 1925, ο Ono ξεκίνησε τη μαθητεία του σε ηλικία 7 ετών στο ιαπωνικό εστιατόριο ενός τοπικού πανδοχείου.

Μετακόμισε στο Τόκιο και έγινε σεφ σούσι στα 25 του και άνοιξε το δικό του εστιατόριο - Sukiyabashi Jiro - 15 χρόνια αργότερα το 1965.

Έχει αφιερώσει τη ζωή του αναζητώντας την τελειότητα στην παρασκευή σούσι.

«Δεν έχω φτάσει ακόμα στην τελειότητα», είπε ο Ono, όταν ήταν 85 ετών, στο «Jiro Dreams of Sushi», μια ταινία που κυκλοφόρησε το 2012. «Θα συνεχίσω να σκαρφαλώνω προσπαθώντας να φτάσω στην κορυφή, αλλά κανείς δεν ξέρει πού είναι η κορυφή» είπε πει τότε.

Japan Sushi Legend

Ο Όνο είναι αφοσιωμένος σε αυτό που σερβίρει στους τακτικούς πελάτες του, απορρίπτοντας ακόμη και την ιαπωνική κυβέρνηση όταν ζήτησε να κάνει κράτηση για τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε το 2014.

«Είπα όχι καθώς το εστιατόριο ήταν πλήρως κλεισμένο και μετά συμφώνησαν να έρθουν αργότερα το βράδυ», θυμάται ο Ono. «Αλλά (ο Ομπάμα) απολάμβανε το σούσι και ήμουν χαρούμενος».

Το εστιατόριό του κέρδισε τρία αστέρια Michelin το 2007, καθώς έγινε ο πρώτος σεφ σούσι που το έκανε, και διατήρησε το καθεστώς μέχρι το 2019, όταν αναγνωρίστηκε από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος επικεφαλής σεφ εστιατορίου με τρία αστέρια Michelin, σε ηλικία 93 ετών και 128 ημερών.

Το 2020, το Sukiyabashi Jiro αφαιρέθηκε από τον οδηγό επειδή άρχισε να δέχεται κρατήσεις μόνο από τακτικούς πελάτες ή μέσω κορυφαίων ξενοδοχείων.

Τα τελευταία χρόνια ο Ono σερβίρει σούσι μόνο στους ειδικούς καλεσμένους του, «καθώς τα χέρια μου δεν λειτουργούν τόσο καλά».

Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ο γιος του λέει ότι ο Όνο, παρακολουθώντας τηλεοπτικές ειδήσεις για τον θάνατο του γηραιότερου άνδρα της Ιαπωνίας στα 113 του, είπε ότι 13 ακόμη χρόνια φαίνονται εφικτά. «Θα στοχεύσω στο 114», είπε ο Όνο.

«Λατρεύω τη ζωή μου, οπότε ua δουλεύω για πολύ καιρό», λέει ο Όνο. Δεν πίνει αλκοόλ, κάνει τακτικά βόλτες και τρώει καλά.

Ερωτηθείς για το αγαπημένο του σούσι, ο Όνο απάντησε αμέσως: «Maguro, kohada και anago (τόνος, στομάχι και χέλι αλμυρού νερού)».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις: Δεν θα καταργηθούν άμεσα δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

23:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SPACE4Cities: Οι 10 καλύτερες διαστημικές λύσεις για τις πόλεις του αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες δεν είναι πλέον είδος υπό εξαφάνιση - Ανέκαμψε ο πληθυσμός τους

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βίκτορ Γουεμπανιάμα τα πρώτα βραβεία της σεζόν

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono με τρία αστέρια Michelin έκλεισε τα 100 και συνεχίζει...

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμφωνία Σέινμπαουμ με Τραμπ να παρατείνουν την προθεσμία για τις εμπορικές συναλλαγές

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρο σε παιδική χαρά

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κροκόδειλος επιτέθηκε σε 14χρονο ενώ ψάρευε - Τον δάγκωσε στο σώμα και το πόδι

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Πώς πήραμε τα άρματα μάχης από τους Ιταλούς

22:04ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ' οδόν στη Γάζα για να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ, καταστράφηκαν κτίρια - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

21:40WHAT THE FACT

Η στρατιωτική «πιπίλα» των Ιταλών και ο συμβολισμός της

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 59χρονος για τον βιασμό 32χρονης στο Ηράκλειο - Επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ, καταστράφηκαν κτίρια - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Πώς πήραμε τα άρματα μάχης από τους Ιταλούς

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ