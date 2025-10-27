Ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono με τρία αστέρια Michelin έκλεισε τα 100 και συνεχίζει...

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο, ο θρύλος του σούσι Jiro Ono, δείχνει ένα δώρο από την κυβερνήτη του Τόκιο Yuriko Koike για τον εορτασμό των 100ων γενεθλίων του μπροστά από το εστιατόριό του, Sukiyabashi Jiro, στο Τόκιο

Σε ηλικία 100 ετών ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono, ο οποίος έχει κερδίσει τρία αστέρια Michelin, έγινε ο γηραιότερος επικεφαλής σεφ στον κόσμο και δεν έχει καμία σκέψη συνταξιοδότησης.

«Σκοπεύω να συνεχίσω για περίπου πέντε ακόμη χρόνια», είπε ο Όνο τον περασμένο μήνα καθώς γιόρτασε την «Ημέρα Σεβασμού για τους Ηλικιωμένους» της Ιαπωνίας με ένα δώρο και ένα πιστοποιητικό πριν από τα γενέθλιά του από την κυβερνήτη του Τόκιο Γιουρίκο Κόικε.

Ποιο είναι το μυστικό της υγείας του; «Δεν μπορώ πλέον να έρχομαι στο εστιατόριο κάθε μέρα... αλλά ακόμα και στα 100, προσπαθώ να δουλέψω αν είναι δυνατόν. Πιστεύω ότι το καλύτερο φάρμακο είναι να λειτουργείς».

Ο Όνο, ο ιδρυτής του Sukiyabashi Jiro, ενός μικροσκοπικού σούσι μπαρ 10 θέσεων στο υπόγειο ενός κτιρίου στην πολυτελή συνοικία Ginza του Τόκιο, έγινε 100 ετών τη Δευτέρα.

Γεννημένος στην κεντρική ιαπωνική πόλη Hamamatsu το 1925, ο Ono ξεκίνησε τη μαθητεία του σε ηλικία 7 ετών στο ιαπωνικό εστιατόριο ενός τοπικού πανδοχείου.

Μετακόμισε στο Τόκιο και έγινε σεφ σούσι στα 25 του και άνοιξε το δικό του εστιατόριο - Sukiyabashi Jiro - 15 χρόνια αργότερα το 1965.

Έχει αφιερώσει τη ζωή του αναζητώντας την τελειότητα στην παρασκευή σούσι.

«Δεν έχω φτάσει ακόμα στην τελειότητα», είπε ο Ono, όταν ήταν 85 ετών, στο «Jiro Dreams of Sushi», μια ταινία που κυκλοφόρησε το 2012. «Θα συνεχίσω να σκαρφαλώνω προσπαθώντας να φτάσω στην κορυφή, αλλά κανείς δεν ξέρει πού είναι η κορυφή» είπε πει τότε.

Ο Όνο είναι αφοσιωμένος σε αυτό που σερβίρει στους τακτικούς πελάτες του, απορρίπτοντας ακόμη και την ιαπωνική κυβέρνηση όταν ζήτησε να κάνει κράτηση για τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε το 2014.

«Είπα όχι καθώς το εστιατόριο ήταν πλήρως κλεισμένο και μετά συμφώνησαν να έρθουν αργότερα το βράδυ», θυμάται ο Ono. «Αλλά (ο Ομπάμα) απολάμβανε το σούσι και ήμουν χαρούμενος».

Το εστιατόριό του κέρδισε τρία αστέρια Michelin το 2007, καθώς έγινε ο πρώτος σεφ σούσι που το έκανε, και διατήρησε το καθεστώς μέχρι το 2019, όταν αναγνωρίστηκε από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος επικεφαλής σεφ εστιατορίου με τρία αστέρια Michelin, σε ηλικία 93 ετών και 128 ημερών.

Το 2020, το Sukiyabashi Jiro αφαιρέθηκε από τον οδηγό επειδή άρχισε να δέχεται κρατήσεις μόνο από τακτικούς πελάτες ή μέσω κορυφαίων ξενοδοχείων.

Τα τελευταία χρόνια ο Ono σερβίρει σούσι μόνο στους ειδικούς καλεσμένους του, «καθώς τα χέρια μου δεν λειτουργούν τόσο καλά».

Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ο γιος του λέει ότι ο Όνο, παρακολουθώντας τηλεοπτικές ειδήσεις για τον θάνατο του γηραιότερου άνδρα της Ιαπωνίας στα 113 του, είπε ότι 13 ακόμη χρόνια φαίνονται εφικτά. «Θα στοχεύσω στο 114», είπε ο Όνο.

«Λατρεύω τη ζωή μου, οπότε ua δουλεύω για πολύ καιρό», λέει ο Όνο. Δεν πίνει αλκοόλ, κάνει τακτικά βόλτες και τρώει καλά.

Ερωτηθείς για το αγαπημένο του σούσι, ο Όνο απάντησε αμέσως: «Maguro, kohada και anago (τόνος, στομάχι και χέλι αλμυρού νερού)».