Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες δεν είναι πλέον είδος υπό εξαφάνιση - Ανέκαμψε ο πληθυσμός τους

Τα νέα ανακοινώθηκαν καθώς η τελευταία Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών αποκαλύφθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διατήρησης της IUCN στις 10 Οκτωβρίου

Newsbomb

Το 2021, η Bandit, η πράσινη θαλάσσια χελώνα, βρέθηκε να έχει ξεβραστεί στο νησί Little St. Simon's της Γεωργίας, με σοβαρά τραύματα από την προπέλα ενός σκάφους, τα οποία της προκάλεσαν μερική παράλυση και προβλήματα πλευστότητας. Η Bandit ζει τώρα στο Κέντρο Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας Ripley's στο Μιρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας. (2024)

Randall Hill/AP Content Services for Ripley Entertainment Inc.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός των πράσινων χελωνών έχει αυξηθεί κατά περίπου 28% από τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι, οι οικολόγοι επιβεβαίωσαν ότι το είδος της θαλάσσιας χελώνας είχε «βελτιωθεί σε κατάσταση από απειλούμενο σε λιγότερο ανησυχητικό, χάρη σε δεκαετίες συνεχούς δράσης για τη διατήρηση», σύμφωνα με δελτίο τύπου της IUCN.

Τα νέα ανακοινώθηκαν καθώς η τελευταία Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών αποκαλύφθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διατήρησης της IUCN στις 10 Οκτωβρίου.

Η Κόκκινη Λίστα, η οποία ιδρύθηκε το 1964, έχει πλέον «εξελιχθεί ώστε να γίνει η πιο ολοκληρωμένη πηγή πληροφοριών στον κόσμο σχετικά με την παγκόσμια κατάσταση διατήρησης των ζωικών, μυκητικών και φυτικών ειδών», αναφέρει ο ιστότοπος της Κόκκινης Λίστας των Απειλούμενων Ειδών της IUCN .

Η IUCN επιβεβαίωσε στο δελτίο τύπου της στις 10 Οκτωβρίου ότι οι προσπάθειες διατήρησης των πράσινων θαλάσσιων χελωνών επικεντρώνονται στην «προστασία των θηλυκών που φωλιάζουν και των αυγών τους στις παραλίες», καθώς και στην «επέκταση πρωτοβουλιών σε επίπεδο κοινότητας για τη μείωση της μη βιώσιμης αλίευσης χελωνών και των αυγών τους για ανθρώπινη κατανάλωση, στον περιορισμό του εμπορίου και στη χρήση συσκευών αποκλεισμού χελωνών και άλλων μέτρων για τη μείωση της τυχαίας σύλληψης χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία».

Ο οργανισμός σημείωσε ότι οι προσπάθειες στο Νησί της Αναλήψεως, στη Βραζιλία, στο Μεξικό και στη Χαβάη ήταν «ιδιαίτερα επιτυχημένες, με ορισμένους υποπληθυσμούς να ανακάμπτουν σχεδόν στα προ-εμπορικά επίπεδα εκμετάλλευσης».

Παρά τις παγκόσμιες βελτιώσεις, οι πράσινες χελώνες «παραμένουν σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση με την αφθονία τους πριν από τον ευρωπαϊκό [αποικισμό] και την εκτεταμένη μη βιώσιμη χρήση και εμπόριό τους σε πολλά μέρη του κόσμου», ανέφερε η IUCN.

Σημαντικές πηγές θνησιμότητας του είδους περιλαμβάνουν την «άμεση, εμπορική και μη σκοπούμενη σύλληψη χελωνών και αυγών, καθώς και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα από την αλιεία», ανέφερε η ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ, η κλιματική αλλαγή, καθώς και η μη βιώσιμη παράκτια και θαλάσσια ανάπτυξη, έχουν επηρεάσει και, κατά καιρούς, έχουν καταστρέψει τα ενδιαιτήματα των πράσινων χελωνών.

Η IUCN δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ιδιαίτερα τις παραλίες ωοτοκίας, «με επιπτώσεις ήδη εμφανείς στον υποπληθυσμό του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού - που φιλοξενεί το μεγαλύτερο ωοτοκικό κοπάδι στον κόσμο στο νησί Ρέιν της Αυστραλίας - όπου η φθίνουσα παραγωγή νεοσσών για αρκετά χρόνια αποτελεί αιτία σημαντικής ανησυχίας».

