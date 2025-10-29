Μισσισιπή: «Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με μεταδιδόμενες ασθένειες ελεύθερη μετά από τροχαίο

Η ανατροπή ενός φορτηγού σε αυτοκινητόδρομο του Μισσιπή, που μετέφερε μολυσμένα πρωτεύοντα θηλαστικά, απελευθέρωσε μία αγέλη στους δρόμους, σκορπώντας τον πανικό.

Το φορτηγό που μετέφερε τις μαϊμούδες από ένα ερευνητικό κέντρο του πανεπιστημίου Tulane, έπεσε σε ένα χαντάκι, με αποτέλεσμα το Τμήμα Σερίφη του Jasper County, να εκδώσει προειδοποίηση ότι οι μαϊμούδες βάρους 40 κιλών είναι φορείς του COVID, της ηπατίτιδας C και του έρπητα και είναι «επιθετικές προς τους ανθρώπους». Οι άνθρωποι δεν πρέπει να χειρίζονται τα ζώα χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, πρόσθεσε.

Το φορτηγό καταστράφηκε, αφήνοντας ένα άνοιγμα αρκετά μεγάλο ώστε τα πρωτεύοντα θηλαστικά, των οποίων τα κλουβιά έσπασαν κατά τη σύγκρουση, να διαφύγουν στις κοιλάδες του Μισισιπή, σύμφωνα με μια φωτογραφία που μοιράστηκε το τμήμα του σερίφη.

Το τμήμα συμβούλεψε όποιον δει τον δραπέτη πίθηκο να καλέσει το 911 και να μείνει όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτόν.

Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Tulane διαψεύδει την αναφορά του τμήματος του σερίφη ότι τα ζώα είναι μολυσματικά.

«Τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά στο Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας Tulane παρέχονται σε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Τα εν λόγω πρωτεύοντα θηλαστικά ανήκουν σε άλλη οντότητα και δεν είναι μολυσματικά. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές αρχές και θα στείλουμε μια ομάδα ειδικών στη φροντίδα των ζώων για να βοηθήσουν, αν χρειαστεί», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε δήλωσή του.

Δεν είναι σαφές πόσοι πίθηκοι ήταν στοιβαγμένοι στο φορτηγό, αλλά όλοι όσοι διέφυγαν συνελήφθησαν γρήγορα και υποβλήθηκαν σε ευθανασία — εκτός από έναν που ήταν ακόμα «φυγάς».

Ο μέσος ενήλικος πίθηκος ρέζους ζυγίζει συνήθως μεταξύ 4 και 12 κιλών, ανάλογα με το φύλο του. Συχνά προτιμώνται ως αντικείμενα έρευνας, εν μέρει λόγω των ομοιοτήτων του γονιδιώματός τους με αυτό των ανθρώπων.

Επίσης, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τον πληθυσμό του, καθώς σύμφωνα με το National Geographic, η μέση ώριμη θηλυκή ρέζους γεννά τουλάχιστον ένα μικρό κάθε χρόνο.

Ο πίθηκος ρέζους έχει μακρά ιστορία στην υποστήριξη της προόδου της ανθρωπότητας.

Στις τάξεις του περιλαμβάνεται ο Άλμπερτ Β', ο πρώτος πίθηκος που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο διάστημα το 1948, ενώ τα αντιγόνα ρέζους βοήθησαν τους γιατρούς να προσδιορίσουν τις διαφορετικές ομάδες αίματος των ανθρώπων.