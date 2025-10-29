Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

Οι αρχές εκτιμούν πως μία οικογένεια πέντε ατόμων βρισκόταν στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά
ΚΟΣΜΟΣ
Ελπιδοφόρο μήνυμα μετέδωσαν προ ολίγου τα τουρκικά ΜΜΕ για τους εγκλωβισμένους κατοίκους της επταώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην πόλη Γκέμπζε του νομού Κοτζαέλι, κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, καθώς ανασύρθηκε ζωντανή η 18χρονη Dilara Bilir και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα οι διασώστες είχαν ανασύρει νεκρά δύο ανήλικα παιδιά. Ένα εξ αυτών ήταν ο 12χρονος Muhammed Emir Bilir, σύμφωνα με την εφημερίδα Türkiye.

Οι αρχές εκτιμούν πως μία οικογένεια πέντε ατόμων βρισκόταν στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Αρχικά είχε μεταδοθεί από τοπικά ΜΜΕ πως επρόκειτο για εξαώροφο κτήριο, όμως κατόπιν διευκρινίστηκε πως πρόκειται για επταώροφη πολυκατοικία.

«Ακούσαμε φωνή – Προσπαθούμε να φτάσουμε σε έναν άνθρωπο»

Ο νομάρχης Κοτζαέλι, Ιλχαμί Ακτάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο σημείο της καταστροφής ότι οι τεχνικές έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. «Μέχρι στιγμής εκτιμούμε ότι κάτω από τα ερείπια βρίσκεται μια οικογένεια με πέντε μέλη - μητέρα, πατέρας και τρία παιδιά. Οι διασώστες μας έχουν λάβει ηχητικό σήμα από ένα άτομο και καταβάλλουν προσπάθειες να το προσεγγίσουν», ανέφερε.

tourkia-ktirio-4.jpg

Το επταώροφο κτήριο που κατέρρευσε στην Τουρκία

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεκάδες διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας συσκευές απεικόνισης υπεδάφους, κάμερες εντοπισμού και πέντε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. «Ελπίζουμε να φτάσουμε σύντομα στους συμπολίτες μας», είπε χαρακτηριστικά.

Εννέα πολυκατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά

Για λόγους ασφαλείας, εννέα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν, παρότι – όπως σημείωσε ο Ακτάς – δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις αστάθειας. «Η εκκένωση έγινε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους», εξήγησε.

Το κτίριο είχε ανεγερθεί το 2012 και λάβει άδεια χρήσης το 2013. «Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο εσωτερικό υπήρχαν πέντε άτομα: μητέρα, πατέρας και τρία παιδιά», δήλωσε ο αξιωματούχος. Τα τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι πρόκειται για τους Λεβέντ και Εμινέ Μπιλίρ και τα παιδιά τους Νίσα, Ντιλάρα και Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ.

tourkia-ktirio-3.jpg

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι 147 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση. «Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της AFAD, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υγειονομικών υπηρεσιών. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά υπό τον συντονισμό του νομάρχη και του δημάρχου», ανέφερε ο υπουργός. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνται δύο σκύλοι διάσωσης, οκτώ κάμερες εντοπισμού, δύο drones και 52 οχήματα.

tourkia-ktirio-5.jpg

