Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι

Ο 12χρονος Muhammed Emir Bilir ανασύρθηκε νεκρός από την επταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε στην πόλη Γκέμπζε του νομού Κοτζαέλι

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι
Το άψυχο σώμα του 12χρονου Muhammed Emir Bilir ανασύρθηκε από την επταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε σαν «χάρτινος πύργος» στην περιοχή στην πόλη Γκέμπζε του νομού Κοτζαέλι, κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία.

Λίγο μετά τον εντοπισμό του ανήλικου αγοριού ανασύρθηκε και άλλη μία σορός, με τις αρχές να επιχειρούν εντατικώς για τον εντοπισμό άλλων τριών ατόμων στα ερείπια του κτιρίου.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας (AFAD) και ασθενοφόρα. Οι διασώστες αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει ήχους από το εσωτερικό του κτηρίου και προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν επιζώντες.

Οι αρχές εκτιμούν πως μία οικογένεια πέντε ατόμων βρισκόταν στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Αρχικά είχε μεταδοθεί από τοπικά ΜΜΕ πως επρόκειτο για εξαώροφο κτήριο, όμως κατόπιν διευκρινίστηκε πως πρόκειται για επταώροφη πολυκατοικία.

«Ακούσαμε φωνή – Προσπαθούμε να φτάσουμε σε έναν άνθρωπο»

Ο νομάρχης Κοτζαέλι, Ιλχαμί Ακτάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο σημείο της καταστροφής ότι οι τεχνικές έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. «Μέχρι στιγμής εκτιμούμε ότι κάτω από τα ερείπια βρίσκεται μια οικογένεια με πέντε μέλη - μητέρα, πατέρας και τρία παιδιά. Οι διασώστες μας έχουν λάβει ηχητικό σήμα από ένα άτομο και καταβάλλουν προσπάθειες να το προσεγγίσουν», ανέφερε.

Το επταώροφο κτήριο που κατέρρευσε στην Τουρκία

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεκάδες διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας συσκευές απεικόνισης υπεδάφους, κάμερες εντοπισμού και πέντε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. «Ελπίζουμε να φτάσουμε σύντομα στους συμπολίτες μας», είπε χαρακτηριστικά.

Εννέα πολυκατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά

Για λόγους ασφαλείας, εννέα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν, παρότι – όπως σημείωσε ο Ακτάς – δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις αστάθειας. «Η εκκένωση έγινε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους», εξήγησε.

Το κτίριο είχε ανεγερθεί το 2012 και λάβει άδεια χρήσης το 2013. «Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο εσωτερικό υπήρχαν πέντε άτομα: μητέρα, πατέρας και τρία παιδιά», δήλωσε ο αξιωματούχος. Τα τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι πρόκειται για τους Λεβέντ και Εμινέ Μπιλίρ και τα παιδιά τους Νίσα, Ντιλάρα και Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι 147 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση. «Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της AFAD, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υγειονομικών υπηρεσιών. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά υπό τον συντονισμό του νομάρχη και του δημάρχου», ανέφερε ο υπουργός. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνται δύο σκύλοι διάσωσης, οκτώ κάμερες εντοπισμού, δύο drones και 52 οχήματα.

