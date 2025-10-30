Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς: Πέθανε στα 42 του ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον νεαρό Γουίλ Σμιθ

Ο ηθοποιός Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ - ο οποίος ήταν γνωστός για τον ρόλο του Γουίλ Σμιθ σε νεαρή ηλικία στην επιτυχημένη σειρά «Ο Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ» (The Fresh Prince Of Bel-Air) απεβίωσε χθες σε ηλικία 42 ετών. Η μητέρα του, Ρενέ Τράις, επιβεβαίωσε τα σπαρακτικά νέα στο TMZ, ενώ παράλληλα αποκάλυψε την αιτία θανάτου.

Είπε στο πρακτορείο ότι ο γιος της Φλόιντ, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αφού υπέστη καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Μέριλαντ . Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη του - με τη μητέρα του να λέει επίσης στο TMZ ότι είχε υποστεί τρία προηγούμενα καρδιακά επεισόδια τα τελευταία τρία χρόνια, που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η Ρενέ πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει με τον γιο της το βράδυ πριν από τον ξαφνικό θάνατό του. Ο πρώτος ρόλος που καθιέρωσε τον Φλόιντ ήταν ως νεαρός Γουίλ Σμιθ σε ένα επεισόδιο του 1992 της σειράς «The Fresh Prince Of Bel-Air» σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του στο IMDB . Στη συνέχεια, την ίδια χρονιά, υποδύθηκε τον Μάρλον Τζάκσον σε δύο επεισόδια της σειράς The Jacksons: An American Dream. Αργότερα, το 2000, εμφανίστηκε επίσης ως φοιτητής σε ένα επεισόδιο της σειράς Young Americans.

Η επαγγελματική καριέρα του Φλόιντ στην υποκριτική φαινομενικά σταμάτησε μετά το 2000 - ωστόσο, συνέχισε να είναι απασχολημένος και ήταν ένας από τους συνιδρυτές του Fellaship Mens Group, σύμφωνα με το βιογραφικό του στο Instagram . Το Fellaship ξεκίνησε «για να αντιμετωπίσει τις συχνά παραβλεπόμενες συναισθηματικές και ψυχικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνδρες. Το Fellaship δημιουργεί ασφαλείς χώρους χωρίς επικρίσεις για να τους βλέπουν, να τους ακούνε και να τους υποστηρίζουν», σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα.

Ο αείμνηστος σταρ δημοσίευε συχνά για το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του στην κύρια σελίδα του στο Instagram. Ο Φλόιντ ήταν επίσης ιδιοκτήτης μιας εταιρείας καθαρισμού αεραγωγών που ονομάζεται Dr. Duct. Σύμφωνα με τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαινόταν επίσης να είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών - και είχε μοιραστεί φωτογραφίες του με τα παιδιά του όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2023, ο Φλόιντ μοιράστηκε μια φωτογραφία του να ποζάρει χαρούμενα με την οικογένειά του και έγραψε στη λεζάντα: «Πολλά έχουν αλλάξει κι όμως τόσα πολλά έχουν παραμείνει τα ίδια!!! Η οικογένεια πάνω από όλα! MyersGang».

Ο Φλόιντ ήταν επίσης ειλικρινής σχετικά με τις μάχες που είχε με την υγεία του και αποκάλυψε το 2023 ότι βρισκόταν σε κώμα. Ενώ ανέβαζε μια φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ο σταρ έγραψε στη λεζάντα: «Μόλις πριν από μια εβδομάδα ήμουν σε κώμα και πάλευα για τη ζωή μου!»

«Ο τρόπος που λειτουργεί ο Θεός μου όμως. Είμαι απίστευτα ευλογημένος και ευγνώμων που ζω!» πρόσθεσε. Οι θαυμαστές του θρήνησαν για την απώλειά του μόλις έμαθαν για τον θάνατό του. «Αυτά είναι θλιβερά νέα, τόσο νέος, η ζωή είχε ακόμα κεφάλαια γι' αυτόν» και ένας άλλος έγραψε: «42 είναι πολύ νέος... στέλνω αγάπη στην οικογένεια και τους θαυμαστές του».

«Πρώτα απ' όλα, αναπαύσου εν ειρήνη νεαρέ Γουίλ», έγραψε ένας θαυμαστής, αναφερόμενος στον ρόλο του στη σειρά «Πρίγκιπας του Μπελ-Ερ». Ένας χρήστης του X πρόσθεσε, «Τόσο νέος, αναπαύσου εν ειρήνη. Ήσουν θρύλος», και ένας άλλος μοιράστηκε, «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη η ψυχή του». «Είναι σπαρακτικό να το ακούω αυτό. Μόλις 42 ετών είναι πολύ νωρίς. Στέλνω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους θαυμαστές που μεγάλωσαν παρακολουθώντας το έργο του», σχολίασε ένας άλλος.