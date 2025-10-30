Μπλακ άουτ στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Η Ρωσία συνεχίζει να στοχοποιεί τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας με «μαζικές» επιθέσεις να προκαλούν περιορισμούς στην ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα. 

Μπλακ άουτ στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές
Η Ουκρανία έχει περιορίσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη τη χώρα μετά την τεράστια επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε σήμερα το πρωί (30/10) η υπουργός Ενέργειας. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας υπέστη μια ακόμη μαζική συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε η Σβιτλάνα Χριντσούκ στο Telegram. «Η επίθεση προκάλεσε νέες ζημιές στην ενεργειακή υποδομή».

Η Μόσχα διέταξε μια σειρά από επιθέσεις με στόχο την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, σε μια τακτική που οι αναλυτές λένε ότι έχει σχεδιαστεί για να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, σε μία προσπάθεια να αφήσει εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς φως και θέρμανση. Από τις αρχές του φθινοπώρου, η κλίμακα και η ένταση των αεροπορικών επιδρομών από τη Ρωσική Ομοσπονδία έχουν αυξηθεί σημαντικά, περιπλέκοντας τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Μόνο τον Οκτώβριο, η Ρωσία πραγματοποίησε επτά μαζικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους σε εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών. Οι ανατολικές πόλεις, ιδιαίτερα το Σούμι, το Τσερνιχόφ, το Χάρκοβο, η Πολτάβα, καθώς και η πρωτεύουσα Κίεβο, έχουν υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές καταστροφές. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους, η φετινή εκστρατεία χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή ενός τεράστιου αριθμού drones - σμήνη από 600-700 drones που επιτρέπουν στοχευμένες επιθέσεις στις πιο κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως γεννήτριες και μετασχηματιστές.

Πούτιν: Περικυκλώσαμε τις ουκρανικές δυνάμεις σε Κοπρόσφκσ, Κουπιάνσκ

Την ίδια στιγμή ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε δύο βασικές πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας και προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για την παράδοσή τους - αν και Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν σθεναρά τον ισχυρισμό.

Μιλώντας χθες σε συνάντηση με τραυματίες στρατιώτες σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μόσχας, ο Ρώσος ηγέτης άφησε να εννοηθεί ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να ανοίξει ασφαλείς διαδρόμους για τους Ουκρανούς και Δυτικούς δημοσιογράφους για να «τους αφήσουν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τι συμβαίνει».

Ισχυρίστηκε ότι ουκρανικά στρατεύματα είναι περικυκλωμένα στο Ποκρόφσκ - ένα βασικό ουκρανικό οχυρό στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ - και στο Κουπιάνσκ, έναν σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί περί περικύκλωσης του Κουπιάνσκ είναι «κατασκευές και φαντασιώσεις», ενώ ο εκπρόσωπος των ανατολικών δυνάμεων της Ουκρανίας, Γκριχόρι Σάποβαλ, δήλωσε ότι η κατάσταση στο Ποκρόφσκ είναι «δύσκολη αλλά υπό έλεγχο».

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης του Ουκρανικού Στρατού, το οποίο υπερασπίζεται το Ποκρόφσκ, δήλωσε ότι η Ρωσία είχε αναπτύξει περίπου 11.000 στρατιώτες σε μια προσπάθεια να περικυκλώσει την πόλη. Ορισμένες ρωσικές μονάδες κατάφεραν να διεισδύσουν στο Ποκρόφσκ, όπως παραδέχτηκε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν καυχηθεί στο παρελθόν για την κατάληψη ουκρανικών οχυρών, ενώ αυτό δεν ήταν αλήθεια. Ο πόλεμος καθιστά δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση των ισχυρισμών.

Τραμπ-Σι: «Μερικές φορές πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Το θέμα της Ουκρανίας αναφέρθηκε πολύ έντονα, το συζητήσαμε για πολύ καιρό», είπε. «Θα συνεργαστούμε για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι». Ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησαν πως «οι πλευρές είναι κλειδωμένες», προσθέτοντας «μερικές φορές πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν, υποθέτω».

«Αλλά θα μας βοηθήσει και θα συνεργαστούμε για την Ουκρανία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος «μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν».

Το Πεκίνο έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του ότι βοηθά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία - κάτι που αρνείται - μέσω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Ο Πούτιν και ο Σι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι χώρες τους συνδέονται από μία «φιλία χωρίς όρια»

Μπλακ άουτ στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές - «Ας τους αφήσουμε να πολεμήσουν» είπε ο Τραμπ στον Σι

