«Βόμβα» στο γαλλικό κοινοβούλιο: Υπερψηφίστηκε για πρώτη φορά πρόταση του κόμματος Λε Πεν

Ιστορική στιγμή για τη γαλλική Εθνοσυνέλευση σημειώθηκε την Πέμπτη (30/10), καθώς οι βουλευτές ενέκριναν, με 185 ψήφους έναντι 184, ένα ψήφισμα που πρότεινε ο Εθνικός Συναγερμός (RN) της Λε Πεν για να «καταγγείλει» τη γαλλο-αλγερινή συμφωνία του 1968, με την υποστήριξη των ομάδων της Δημοκρατικής Δεξιάς και των Οριζόντων.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου που είχε διατεθεί στον RN, το οποίο του έδωσε τον έλεγχο της ημερήσιας διάταξης της Εθνοσυνέλευσης την Πέμπτη.

C’est une immense victoire pour nous et pour tous les Français, notre proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 vient d’être adoptée !



C’est un premier pas vers l’abrogation de cette convention qui est contraire aux intérêts de notre pays,… pic.twitter.com/0uOO4YIQfl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 30, 2025

«Ιστορική ημέρα»

«Αυτή είναι μια πραγματικά ιστορική ημέρα για τον Εθνικό Συναγερμό», δήλωσε αμέσως η Μαρίν Λε Πεν, ηγέτης του RN, τονίζοντας ότι αυτό ήταν το πρώτο νομοσχέδιο του κόμματός της που εγκρίθηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο, παρά την αντίθεση της αριστεράς, των υποστηρικτών του Μακρόν και της κυβέρνησης. Αν και το νομοσχέδιο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, η συμβολική και πολιτική του σημασία είναι σημαντική, ειδικά δεδομένων των συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ Παρισιού και Αλγερίου, τονίζει η εφημερίδα Le Monde.

Τι εμπεριέχει η συμφωνία του 1968 με την Αλγερία

Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε έξι χρόνια μετά το τέλος του πολέμου της Αλγερίας (1954-1962), παρέχει στους Αλγερινούς συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την κυκλοφορία, τη μετανάστευση και τη διαμονή στη Γαλλία. Επιτρέπει στους Αλγερινούς υπηκόους να αποκτήσουν άδεια διαμονής δέκα ετών μέσω ταχείας διαδικασίας. Σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης, τα μέλη της οικογένειας λαμβάνουν επίσης άδεια διαμονής δέκα ετών κατά την άφιξή τους, εάν το πρόσωπο στο οποίο ενώνουν την οικογένειά τους διαθέτει ήδη άδεια.

Οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού (RN) (122 από τους 123) και οι σύμμαχοί τους, η Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία (15 από τους 15 βουλευτές), ψήφισαν συντριπτικά υπέρ αυτού του κειμένου που καταγγέλλει τη συμφωνία. Από τους 50 βουλευτές που απαρτίζουν την ομάδα της Ρεπουμπλικανικής Δεξιάς, 26 ψήφισαν υπέρ του κειμένου. Υποστηρίχθηκε επίσης από 17 βουλευτές της ομάδας Ορίζοντες, του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ταχθεί κατά της γαλλο-αλγερινής συμφωνίας.

*Με πληροφορίες από Le Monde

