Το υπερηχητικό X-59 της NASA μεταμορφώνει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας

Το X-59, το φουτουριστικό πειραματικό αεροσκάφος της NASA, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του πτήση στις 28 Οκτωβρίου στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την εμπορική αεροπορία. Με τη χαρακτηριστική μακριά μύτη και τον κομψό σχεδιασμό του, το X-59 φιλοδοξεί να δαμάσει το ηχητικό κύμα και να εξαλείψει το «μπουμ» που έκανε το Concorde ανεπιθύμητο πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Στόχος της NASA και της Lockheed Martin, που συνεργάζονται στο πλαίσιο της αποστολής QueSST (Quiet Supersonic Transport), είναι να μειώσουν τον ήχο της υπερηχητικής πτήσης στο επίπεδο ενός... κλεισίματος πόρτας αυτοκινήτου.

«Όταν ένα αεροσκάφος πλησιάζει την ταχύτητα του ήχου, τα κρουστικά κύματα συσσωρεύονται και προκαλούν τον χαρακτηριστικό διπλό κρότο», εξηγεί ο Peter Coen, διευθυντής προγράμματος στη NASA. «Στόχος μας είναι να σπάσουμε το φράγμα του ήχου χωρίς να το ακούσει κανείς».

Από την πλευρά του, ο Pat LeBeau της Lockheed Martin Skunk Works, σημειώνει ότι «το X-59 θα μπορούσε να μεταμορφώσει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας παγκοσμίως», επικυρώνοντας τη δυνατότητα για αθόρυβες υπερηχητικές πτήσεις πάνω από την ξηρά.

Το αεροσκάφος αξιοποιεί εξαρτήματα από υπάρχοντα μοντέλα —το σύστημα προσγείωσης από F-16, τον κινητήρα από F-18 και τον θόλο από T-38— ώστε να επικεντρωθεί η έρευνα στην καρδιά της καινοτομίας: τη γεωμετρία της ατράκτου.

Μια από τις πλέον εντυπωσιακές τεχνολογίες είναι το εξωτερικό σύστημα όρασης, που αντικαθιστά το εμπρόσθιο παράθυρο πλοήγησης με κάμερες υψηλής ανάλυσης και οθόνες στο πιλοτήριο, επιτρέποντας στον πιλότο πλήρη ορατότητα παρά τη μακριά μύτη του αεροσκάφους.

Οι πρώτες πτήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο της ευστάθειας και της ασφάλειας, ενώ στη συνέχεια η NASA θα συλλέξει δεδομένα από κατοίκους περιοχών όπου θα πετά το X-59, για να καθοριστεί τι θεωρείται «αποδεκτός» ήχος. Τα ευρήματα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για νέους διεθνείς κανονισμούς υπερηχητικών πτήσεων πάνω από τη στεριά.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Όπως παραδέχεται ο Coen, «η υπερηχητική πτήση δεν είναι μόνο θέμα ήχου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των εκπομπών και του ενεργειακού κόστους».

Το X-59 είναι σχεδιασμένο ως «ιπτάμενο εργαστήριο» για να ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα γενιά επιβατικών υπερηχητικών αεροσκαφών — πιο αθόρυβων, πιο καθαρών και, ίσως, πιο κοντά σε ένα όνειρο που το Concorde δεν κατάφερε ποτέ να εκπληρώσει.

Αν επιτύχει, το X-59 δεν θα σπάσει απλώς το φράγμα του ήχου, θα σπάσει και το φράγμα των δυνατοτήτων της εμπορικής αεροπορίας.

