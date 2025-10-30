Το υπερηχητικό X-59 της NASA μεταμορφώνει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας

Ένα αεροσκάφος που υπόσχεται να «σπάσει» το φράγμα του ήχου — χωρίς τον εκκωφαντικό κρότο.

Newsbomb

Το υπερηχητικό X-59 της NASA μεταμορφώνει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας
Garry Tice / Lockheed Martin
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το X-59, το φουτουριστικό πειραματικό αεροσκάφος της NASA, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του πτήση στις 28 Οκτωβρίου στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την εμπορική αεροπορία. Με τη χαρακτηριστική μακριά μύτη και τον κομψό σχεδιασμό του, το X-59 φιλοδοξεί να δαμάσει το ηχητικό κύμα και να εξαλείψει το «μπουμ» που έκανε το Concorde ανεπιθύμητο πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Στόχος της NASA και της Lockheed Martin, που συνεργάζονται στο πλαίσιο της αποστολής QueSST (Quiet Supersonic Transport), είναι να μειώσουν τον ήχο της υπερηχητικής πτήσης στο επίπεδο ενός... κλεισίματος πόρτας αυτοκινήτου.

«Όταν ένα αεροσκάφος πλησιάζει την ταχύτητα του ήχου, τα κρουστικά κύματα συσσωρεύονται και προκαλούν τον χαρακτηριστικό διπλό κρότο», εξηγεί ο Peter Coen, διευθυντής προγράμματος στη NASA. «Στόχος μας είναι να σπάσουμε το φράγμα του ήχου χωρίς να το ακούσει κανείς».

Από την πλευρά του, ο Pat LeBeau της Lockheed Martin Skunk Works, σημειώνει ότι «το X-59 θα μπορούσε να μεταμορφώσει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας παγκοσμίως», επικυρώνοντας τη δυνατότητα για αθόρυβες υπερηχητικές πτήσεις πάνω από την ξηρά.

Το αεροσκάφος αξιοποιεί εξαρτήματα από υπάρχοντα μοντέλα —το σύστημα προσγείωσης από F-16, τον κινητήρα από F-18 και τον θόλο από T-38— ώστε να επικεντρωθεί η έρευνα στην καρδιά της καινοτομίας: τη γεωμετρία της ατράκτου.

Μια από τις πλέον εντυπωσιακές τεχνολογίες είναι το εξωτερικό σύστημα όρασης, που αντικαθιστά το εμπρόσθιο παράθυρο πλοήγησης με κάμερες υψηλής ανάλυσης και οθόνες στο πιλοτήριο, επιτρέποντας στον πιλότο πλήρη ορατότητα παρά τη μακριά μύτη του αεροσκάφους.

Οι πρώτες πτήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο της ευστάθειας και της ασφάλειας, ενώ στη συνέχεια η NASA θα συλλέξει δεδομένα από κατοίκους περιοχών όπου θα πετά το X-59, για να καθοριστεί τι θεωρείται «αποδεκτός» ήχος. Τα ευρήματα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για νέους διεθνείς κανονισμούς υπερηχητικών πτήσεων πάνω από τη στεριά.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Όπως παραδέχεται ο Coen, «η υπερηχητική πτήση δεν είναι μόνο θέμα ήχου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των εκπομπών και του ενεργειακού κόστους».

Το X-59 είναι σχεδιασμένο ως «ιπτάμενο εργαστήριο» για να ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα γενιά επιβατικών υπερηχητικών αεροσκαφών — πιο αθόρυβων, πιο καθαρών και, ίσως, πιο κοντά σε ένα όνειρο που το Concorde δεν κατάφερε ποτέ να εκπληρώσει.

Αν επιτύχει, το X-59 δεν θα σπάσει απλώς το φράγμα του ήχου, θα σπάσει και το φράγμα των δυνατοτήτων της εμπορικής αεροπορίας.

Πηγή: le point

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής - Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας προς τους νέους: «Μην αφήνετε τον αλγόριθμο να γράψει την ιστορία σας»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μοριοδότησης ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

20:29ΕΛΛΑΔΑ

«2 fast 2 furious» στο Περιστέρι: Θρασύτατη κλοπή αυτοκινήτου σε 90'' - Βίντεο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη «γηραιά κυρία»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη και εκπαιδευτικός για τη συμπλοκή μαθητών σε Λύκειο

19:49ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα εποχή για τους Λέικερς στα «χέρια» του Μαρκ Γουόλτερ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: 51χρονος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του - «Θα σε ξεκοιλιάσω»

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: «Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;» - Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Το υπερηχητικό X-59 της NASA μεταμορφώνει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πετράλωνα: Έλεγε ότι ανήκει στους Illuminati για να κακοποιεί ανήλικη – Συνελήφθη 63χρονος

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 23χρονος σε αμόκ πήρε λάθος χάπια, έβρισε τη μητέρα του και «διέλυσε» το σπίτι

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Αυγό γίγας για ρεκόρ Γκίνες στο Ναύπλιο- Ζυγίζει 114 γραμμάρια

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκ στο ΝΒΑ: Διαγνώστηκε με καρκίνο στα γεννητικά όργανα ο Νίκολα Τόπιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα μηνύματα από «πακιστανικό» κινητό σε στενό συγγενή του 68χρονου πριν και μετά το έγκλημα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πετράλωνα: Έλεγε ότι ανήκει στους Illuminati για να κακοποιεί ανήλικη – Συνελήφθη 63χρονος

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: «Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;» - Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ