Νηπιαγωγός έδεσε παιδί σε καρέκλα με κασκόλ και απολύθηκε: Είχε προσληφθεί μόλις 4 ημέρες νωρίτερα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στη Νάπολη της Ιταλίας.

Μια δασκάλα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, είχε δέσει ένα κοριτσάκι σε καρέκλα με κασκόλ, ενώ βρισκόταν στην καφετέρια του νηπιαγωγείου.

Στις 31 Οκτωβρίου μια γυναίκα από τη γειτονιά Pianura της Νάπολης ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί στη συνέχεια πήγαν στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο, αλλά η διευθύντρια τους καθησύχασε. Η δασκάλα, η οποία είχε προσληφθεί μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, είχε ήδη ενημερωθεί για την απόλυσή της.

Τι συνέβη

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε την Παρασκευή, όταν η γυναίκα έμαθε για το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Η παιδαγωγός, η οποία είχε προσληφθεί λιγότερο από μια εβδομάδα νωρίτερα, φέρεται να άρπαξε το παιδί και να το έδεσε στην καρέκλα της, δένοντάς το με ένα κασκόλ. Το κοριτσάκι δεν υπέστη σωματικές βλάβες.

Όταν έφτασε η αστυνομία η διευθύντρια του σχολείου εξήγησε ότι είχε ήδη καταγγείλει τη σύμβαση της υπαλλήλου. Αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις σχετικά με τις αποφάσεις της διοίκησης, η μητέρα αποφάσισε να μην υποβάλει μήνυση.