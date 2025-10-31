Διάρρηξη στο μουσείο της Καλιφόρνια:  Έκαναν «φτερά» πάνω από 1.000 αντικείμενα συλλογής

Η δημοσιοποίηση της κλοπής έγινε με καθυστέρηση 15 ημερών - Φόβοι ότι τα αντικείμενα έχουν ήδη πωληθεί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Διάρρηξη στο μουσείο της Καλιφόρνια:  Έκαναν «φτερά» πάνω από 1.000 αντικείμενα συλλογής

Το Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, φωτογραφημένο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

AP /Godofredo A. Vásquez
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ειδικοί έχουν επισημάνει εδώ και καιρό τα θέματα ασφάλειας στα μουσεία ανά τον κόσμο, πολύ πριν από τη θεαματική ληστεία στο Λούβρο.

Φαίνεται όμως πως κάποια πράγματα αργούν να αποκαλυφθούν. Όπως η μεγάλη κλοπή στο Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, η οποία σημειώθηκε 4 ημέρες πριν από εκείνη του Λούβρου, και ανακοινώθηκε μόλις την Τετάρτη.

Περισσότερα από 1.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα από μέταλλο, καλάθια των ιθαγενών Αμερικανών και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως αθλητικά τρόπαια, που αφηγούνται την ιστορία της «Χρυσής Πολιτείας», εκλάπησαν από αποθηκευτικό χώρο εκτός του Μουσείου της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ - ΛΗΣΤΕΙΑ

Αυτή η φωτογραφία χωρίς ημερομηνία, που παραχωρήθηκε από το Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, δείχνει ένα έργο χωρίς τίτλο του Robert H. Vance στο Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, Καλιφόρνια

Oakland Museum of California

Η Λόρι Φόγκαρτι, διευθύντρια του μουσείου, δήλωσε την Πέμπτη ότι η έρευνα δημοσιοποιήθηκε επειδή τα αντικείμενα ενδέχεται να εμφανιστούν σε υπαίθριες αγορές, καταστήματα με αντίκες ή ενεχυροδανειστήρια.

«Δεν είναι απλώς μια απώλεια για το μουσείο», είπε. «Είναι μια απώλεια για το κοινό, για την κοινότητά μας και ελπίζουμε ότι η κοινότητά μας θα μας βοηθήσει να τα φέρουμε πίσω».

California Museum Theft

Αυτή η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, δείχνει ένα δόντι με σκριμσάου

Oakland Museum of California

Η Φόγκαρτι είπε ότι φαίνεται να πρόκειται για έγκλημα ευκαιρίας και όχι για στοχευμένη κλοπή έργων τέχνης. «Πιστεύουμε ότι οι κλέφτες βρήκαν έναν τρόπο να εισέλθουν στο κτίριο και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να βρουν εύκολα και να πάρουν μαζί τους για να φύγουν από το κτίριο», είπε.

Τα κλεμμένα αντικείμενα περιλαμβάνουν κολιέ της αείμνηστης καλλιτέχνιδας και μεταλλουργού Florence Resnikoff, ένα ζευγάρι χαραγμένων χαυλιόδοντων θαλάσσιου ίππου και καλάθια των Αμερικανών Ινδιάνων. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν ιστορικά αναμνηστικά του 20ού αιώνα, όπως καρφίτσες εκστρατείας και αθλητικά βραβεία.

California Museum Theft

Ένα ζευγάρι χαραγμένων χαυλιόδοντων από άγνωστο καλλιτέχνη στο Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ

Oakland Museum of California

Η συλλογή του περιλαμβάνει έργα Καλιφορνέζων καλλιτεχνών από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα, καθώς και αντικείμενα, φωτογραφίες, φυσικά δείγματα και ηχογραφήσεις. Το μουσείο έχει διοργανώσει εκθέσεις αφιερωμένες στο κίνημα Black Power και στον φοιτητικό ακτιβισμό.

Ο John Romero, συνταξιούχος αστυνόμος του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες που ηγούνταν της μονάδας εμπορικών εγκλημάτων του τμήματος, δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να έχουν ήδη πωληθεί, καθώς η διάρρηξη συνέβη πριν από δύο εβδομάδες.

Η κλοπή συνέβη τέσσερις ημέρες πριν οι κλέφτες αποσπάσουν ανεκτίμητα κοσμήματα του Ναπολέοντα από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, σε πλήρη μέρα. Οι αρχές έχουν προβεί σε συλλήψεις, αλλά τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βαριές ποινές για τη φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου - 78 άνθρωποι, ανάμεσά τους 36 παιδιά, σκοτώθηκαν στην τραγωδία

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση της νύφης στους γαμήλιους όρκους - Η κακόκουστη on line φάρσα του Youtuber σύζυγου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές διαδηλώσεις στην Τανζανία: 700 νεκροί σε κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος - Βίντεο

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν - Τι συμβαίνει στο Ελ Φασέρ;

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Διαχρονική υποτίμηση» των κινδύνων κλοπής αποκάλυψε η διοικητική έρευνα - Νέα μέτρα ασφαλείας έως το τέλος του έτους

14:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Υπεύθυνος τρόπος αποτροπής» η επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, λέει ο υπουργός Άμυνας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα γιατρός έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταμόσχευση ήπατος - Ποια είναι η Ελένη Καρακάση

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Η κρυφή διάρρηξη στο μουσείο της Καλιφόρνια, 4 ημέρες πριν του Λούβρου - Έκαναν «φτερά» πάνω από 1.000 αντικείμενα 

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Διάσωση 85 μεταναστών στην περιοχή Χαλή - 4.000 ευρώ το «εισητήριο» για Ελλάδα

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές - Η επόμενη μέρα από το λουκέτο σε 204 καταστήματα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Επανεξοπλίζεται η Χεζμπολάχ, αντιστέκεται η Χαμάς: Ο φαύλος κύκλος της Μέσης Ανατολής και οι προκλήσεις του Ισραήλ

14:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός Έσε και Ορτέγκα για το ντέρμπι με Άρη - Επιστροφή Ζέλσον Μάρτινς

14:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πρωτοφανές περιστατικό: Εξώδικο στην Εκκλησία της Κρήτης έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τρίτη ημέρα ισραηλινών επιθέσεων στον θύλακα - Νέα δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία

13:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YouTube: Πώς να αποτρέψετε την αναβάθμιση των βίντεό σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:47LIFESTYLE

Μπίλι Άιλις: «Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι; Δώσε τα χρήματά σου»

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσι Άιζενμπεργκ: Ο ηθοποιός δωρίζει το νεφρό του σε άγνωστο λήπτη - «Είναι ουσιαστικά ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές - Η επόμενη μέρα από το λουκέτο σε 204 καταστήματα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα γιατρός έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταμόσχευση ήπατος - Ποια είναι η Ελένη Καρακάση

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν - Τι συμβαίνει στο Ελ Φασέρ;

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ