Διάρρηξη στο μουσείο της Καλιφόρνια:  Έκαναν «φτερά» πάνω από 1.000 αντικείμενα συλλογής

Οι ειδικοί έχουν επισημάνει εδώ και καιρό τα θέματα ασφάλειας στα μουσεία ανά τον κόσμο, πολύ πριν από τη θεαματική ληστεία στο Λούβρο.

Φαίνεται όμως πως κάποια πράγματα αργούν να αποκαλυφθούν. Όπως η μεγάλη κλοπή στο Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, η οποία σημειώθηκε 4 ημέρες πριν από εκείνη του Λούβρου, και ανακοινώθηκε μόλις την Τετάρτη.

Περισσότερα από 1.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα από μέταλλο, καλάθια των ιθαγενών Αμερικανών και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως αθλητικά τρόπαια, που αφηγούνται την ιστορία της «Χρυσής Πολιτείας», εκλάπησαν από αποθηκευτικό χώρο εκτός του Μουσείου της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυτή η φωτογραφία χωρίς ημερομηνία, που παραχωρήθηκε από το Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, δείχνει ένα έργο χωρίς τίτλο του Robert H. Vance στο Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, Καλιφόρνια Oakland Museum of California

Η Λόρι Φόγκαρτι, διευθύντρια του μουσείου, δήλωσε την Πέμπτη ότι η έρευνα δημοσιοποιήθηκε επειδή τα αντικείμενα ενδέχεται να εμφανιστούν σε υπαίθριες αγορές, καταστήματα με αντίκες ή ενεχυροδανειστήρια.

«Δεν είναι απλώς μια απώλεια για το μουσείο», είπε. «Είναι μια απώλεια για το κοινό, για την κοινότητά μας και ελπίζουμε ότι η κοινότητά μας θα μας βοηθήσει να τα φέρουμε πίσω».

Αυτή η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ, δείχνει ένα δόντι με σκριμσάου Oakland Museum of California

Η Φόγκαρτι είπε ότι φαίνεται να πρόκειται για έγκλημα ευκαιρίας και όχι για στοχευμένη κλοπή έργων τέχνης. «Πιστεύουμε ότι οι κλέφτες βρήκαν έναν τρόπο να εισέλθουν στο κτίριο και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να βρουν εύκολα και να πάρουν μαζί τους για να φύγουν από το κτίριο», είπε.

Τα κλεμμένα αντικείμενα περιλαμβάνουν κολιέ της αείμνηστης καλλιτέχνιδας και μεταλλουργού Florence Resnikoff, ένα ζευγάρι χαραγμένων χαυλιόδοντων θαλάσσιου ίππου και καλάθια των Αμερικανών Ινδιάνων. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν ιστορικά αναμνηστικά του 20ού αιώνα, όπως καρφίτσες εκστρατείας και αθλητικά βραβεία.

Ένα ζευγάρι χαραγμένων χαυλιόδοντων από άγνωστο καλλιτέχνη στο Μουσείο της Καλιφόρνια στο Όκλαντ Oakland Museum of California

Η συλλογή του περιλαμβάνει έργα Καλιφορνέζων καλλιτεχνών από τα τέλη του 18ου αιώνα έως σήμερα, καθώς και αντικείμενα, φωτογραφίες, φυσικά δείγματα και ηχογραφήσεις. Το μουσείο έχει διοργανώσει εκθέσεις αφιερωμένες στο κίνημα Black Power και στον φοιτητικό ακτιβισμό.

Ο John Romero, συνταξιούχος αστυνόμος του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες που ηγούνταν της μονάδας εμπορικών εγκλημάτων του τμήματος, δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να έχουν ήδη πωληθεί, καθώς η διάρρηξη συνέβη πριν από δύο εβδομάδες.

Η κλοπή συνέβη τέσσερις ημέρες πριν οι κλέφτες αποσπάσουν ανεκτίμητα κοσμήματα του Ναπολέοντα από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, σε πλήρη μέρα. Οι αρχές έχουν προβεί σε συλλήψεις, αλλά τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί.