Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

 Ο ρωσικός στρατός απαντά τώρα με μια νέα προστατευτική συσκευή εναντίον αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones
Στον συνεχιζόμενο πόλεμο φθοράς στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός παρουσιάζει μια νέα, ιδιότυπη άμυνα απέναντι στις ουκρανικές επιθέσεις με kamikaze drones. Οι τροποποιημένες τεθωρακισμένες μονάδες, που κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, αποκαλούνται από στρατιωτικούς bloggers «τανκ-σκαντζόχοιροι» (Igelpanzer).

Μετά τα αυτοσχέδια «τανκ-χελώνες» και «τανκ-ακανθόχοιρους», εμφανίστηκαν νέες φωτογραφίες και βίντεο από άρματα μάχης τύπου T-72B3 και T-80BVM, στα οποία έχουν προστεθεί περίτεχνα μεταλλικά πλέγματα και συρμάτινες κατασκευές, σχεδιασμένες να ενεργοποιούν εκρηκτικά drones προτού πλήξουν το όχημα ή να καταστρέφουν τις έλικες τους.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν τόσο από τον ρωσικό κρατικό σταθμό Sputnik όσο και από τον φιλοουκρανικό λογαριασμό Vodohrai στο Telegram, δείχνουν τα άρματα να φέρουν θωράκιση και συστήματα παρεμβολών, τα οποία μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των εχθρικών εκρηκτικών και να μπλοκάρουν τη λειτουργία των drones.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, οι πρόσθετες τροποποιήσεις θα αυξήσουν το βάρος των αρμάτων, περιορίζοντας έτσι την ταχύτητα και την ευελιξία τους στο πεδίο. Όπως δείχνει η εμπειρία τα τανκ-χελώνες και τα νέα τανκ-σκαντζόχοιροι δεν είναι άτρωτα.

Παρά τα μειονεκτήματα, οι τροποποιήσεις αυτές δυσκολεύουν τις επιθέσεις των ουκρανικών drone, τα οποία χρειάζονται κατά μέσο όρο οκτώ drones για να καταστρέψουν ένα ρωσικό άρμα.

Τον περασμένο Μάιο, βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ουκρανική μονάδα έδειχνε την καταστροφή ενός “τανκ-ακανθόχοιρου”. Η επιτυχία, όμως, δεν οφειλόταν στο μεταλλικό πλέγμα: το ουκρανικό drone καμικάζι φέρεται να χτύπησε κατευθείαν μέσα από ανοιχτή καταπακτή του οχήματος.

Πηγή: https://www.n-tv.de/

