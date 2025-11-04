Τουρκία: Επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον πατέρα και τον γιο του Ιμάμογλου

Στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά που διεξάγεται εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και τέθηκε υπό κράτηση, εκδόθηκε δικαστική απόφαση για την επιβολή «απαγόρευσης εξόδου από το έδαφος της χώρας» στους Χασάν Ιμάμογλου και Σελίμ Ιμάμογλου, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν αύριο ως «ύποπτοι».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, αναφέρεται ότι «με την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης που εκδόθηκε σήμερα, αποφασίστηκε η επιβολή δικαστικού μέτρου ελέγχου υπό τη μορφή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα στους υπόπτους».

Αναφέρθηκε ότι ο πατέρας του Ιμάμογλου, Χασάν Ιμάμογλου, και ο γιος του, Σελίμ Ιμάμογλου, θα καταθέσουν αύριο στις 11:00 π.μ. για τις κατηγορίες της «δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά».

Στην «Έκθεση Αξιολόγησης Εγκλημάτων Ξέπλυμα Χρήματος» εκτιμήθηκε ότι θα ήταν σκόπιμο να κινηθούν διαδικασίες εναντίον 12 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των Hasan İmamoğlu και Selim İmamoğlu, για «ξέπλυμα χρήματος».

Αναφέρθηκε ότι αντίγραφο της έκθεσης θα αποσταλεί στο Γραφείο Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Στάλθηκε επίσης επιστολή στις κροατικές αρχές ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία του Selim İmamoğlu στην Κροατία.

