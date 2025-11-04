Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ηγήθηκε μίας από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές αυτοκρατορίες στον κόσμο

Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία
Ο Γκοπίτσαντ Χιντούτζα, πατριάρχης της γνωστής επιχειρηματικής δυναστείας που βρίσκεται επί σειρά ετών στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων οικογενειών του Ηνωμένου Βασιλείου, πέθανε σε ηλικία 85 ετών στο Λονδίνο, έπειτα από μακρά ασθένεια.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε:
«Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην καρδιά της οικογένειας. Θα τον θυμόμαστε για το απαράμιλλο έργο και την προσήλωσή του».

Η οικογένεια Χιντούτζα βρέθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην κορυφή της Sunday Times Rich List του 2025, με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο Χιντούτζα, μαζί με τα αδέλφια του, δημιούργησε την επιχειρηματική αυτοκρατορία Hinduja Group, με έδρα τη Βομβάη, η οποία δραστηριοποιείται σε τομείς όπως οι τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά, τα μέσα ενημέρωσης, η ενέργεια και η βιομηχανία.

Ο όμιλος απασχολεί περίπου 200.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Σριτσάντ Χιντούτζα, είχε πεθάνει το 2023 σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με την άνοια. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος θα αναλάβει την ηγεσία του ομίλου, αν και ο νεότερος αδελφός, Ασόκ, διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευάστριας φορτηγών Ashok Leyland.

Η οικογένεια διαθέτει επίσης σημαντική ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο, με πολυτελείς κατοικίες κοντά στο St James’s Park και το ιστορικό Old War Office του Ουίνστον Τσόρτσιλ, το οποίο πρόσφατα ανακαινίστηκε και στεγάζει ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών.

Ο Γκοπίτσαντ Χιντούτζα, αν και διατηρούσε χαμηλό προφίλ και σπάνια εμφανιζόταν δημόσια, είχε βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλου το 2001, γνωστού ως «Hinduja Affair», το οποίο οδήγησε τότε τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον σε παραίτηση από το βουλευτικό του αξίωμα.

Το σκάνδαλο αφορούσε επιστολή που φέρεται να είχε στείλει ο Χιντούτζα στον Μάντελσον, ζητώντας τη συνδρομή του για την έκδοση βρετανικού διαβατηρίου στον αδελφό του, Πρακάς Χιντούτζα, λίγο μετά τη δωρεά ενός εκατομμυρίου λιρών από το φιλανθρωπικό ίδρυμα της οικογένειας, Hinduja Foundation, προς το έργο του Millennium Dome.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει πολιτικό σάλο στη Βρετανία, αν και αργότερα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν παρανομία εκ μέρους των αδελφών Χιντούτζα.

Ο Πίτερ Μάντελσον αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας της υπόθεσης, ωστόσο απαλλάχθηκε αργότερα από κάθε κατηγορία έπειτα από επίσημη έρευνα που διεξήχθη για τα γεγονότα.

