Το Βατικανό απέρριψε τη χρήση του τίτλου «Συν-Λυτρωτής» για την Παναγία 

Το δογματικό γραφείο του Βατικανού δήλωσε την Τρίτη ότι ο τίτλος «Συν-Λυτρωτής» δεν είναι κατάλληλος για να περιγράψει τη συμμετοχή της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου.

Στο «Mater Populi Fidelis» («Η Μητέρα του Πιστού Λαού του Θεού»), το Δικαστήριο για τη Δογματική της Πίστης (DDF) δήλωσε ότι όταν μια έκφραση απαιτεί συχνές εξηγήσεις για να διατηρήσει το σωστό νόημα, γίνεται άχρηστη.

«Σε αυτή την περίπτωση, η έκφραση «Συν-Λυτρωτής» δεν βοηθά στην εξύμνηση της Μαρίας ως της πρώτης και κύριας συνεργάτιδας στο έργο της Λύτρωσης και της χάρης, διότι ενέχει τον κίνδυνο να επισκιάσει τον αποκλειστικό ρόλο του Ιησού Χριστού», σύμφωνα με τη δογματική σημείωση που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου.

Ο Πάπας Λέων XIV ενέκρινε το έγγραφο — που υπογράφηκε από τον προΐστάμενο του DDF, καρδινάλιο Víctor Manuel Fernández — στις 7 Οκτωβρίου.

Θέμα θεολογικής συζήτησης

Η συμβολή της Παναγίας στην ανθρώπινη σωτηρία, και συγκεκριμένα ο τίτλος «Συν-Λυτρωτής» , αποτελεί θέμα θεολογικής συζήτησης εδώ και δεκαετίες — με τους υποστηρικτές να ζητούν να κηρυχθεί δόγμα ο ρόλος της Παναγίας στη λύτρωση, αλλά τους επικριτές να λένε ότι αυτό υπερβάλλει τη σημασία της και θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες για ενότητα με άλλες χριστιανικές ομολογίες.

Στον πρόλογο της σημείωσης, ο Φερνάντες έγραψε ότι το έγγραφο απαντά σε ερωτήσεις που έλαβε το δικαστήριο τις τελευταίες δεκαετίες σχετικά με τη λατρεία της Παναγίας και ορισμένους τίτλους της, και διευκρινίζει ποιοι είναι αποδεκτοί.

«Υπάρχουν ορισμένες ομάδες προβληματισμού για τη Μαρία, δημοσιεύσεις, νέες λατρείες και ακόμη και αιτήματα για δογματικές θέσεις σχετικά με τη Μαρία που δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τη λαϊκή λατρεία», έγραψε ο καρδινάλιος, προσθέτοντας ότι ορισμένες λατρείες της Παναγίας, που εκφράζονται «έντονα μέσω των κοινωνικών μέσων», μπορούν να σπείρουν σύγχυση μεταξύ των Καθολικών.

«Το κείμενο αυτό έχει επίσης ως στόχο να εμβαθύνει τα σωστά θεμέλια της λατρείας της Παναγίας, προσδιορίζοντας τη θέση της Μαρίας στη σχέση της με τους πιστούς υπό το πρίσμα του Μυστηρίου του Χριστού ως μοναδικού Μεσολαβητή και Λυτρωτή. Αυτό συνεπάγεται μια βαθιά πίστη στην καθολική ταυτότητα, ενώ απαιτεί επίσης μια ιδιαίτερη οικουμενική προσπάθεια», έγραψε ο Φερνάντες.

Ποιες εκφράσεις... επιτρέπονται για την Παναγία στους Καθολικούς

Εκτός από τον τίτλο «Συν-Λυτρωτής», το έγγραφο ασχολήθηκε επίσης εκτενώς με τον τίτλο της Παναγίας ως «Μεσίτρια» αναλύοντας τη σχετική διδασκαλία της καθολικής Εκκλησίας σχετικά με το ρόλο της.

Το DDF κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ορισμένοι τίτλοι, όπως ο τίτλος «Μεσίτρια όλων των χαρών», έχουν όρια που δεν ευνοούν την ορθή κατανόηση της μοναδικής θέσης της Μαρίας».

Το δικαστήριο ενθάρρυνε τη χρήση άλλων εκφράσεων για την Παναγία, συγκεκριμένα τίτλων που αναφέρονται στη μητρότητά της, όπως «Μητέρα του Θεού» και «Μητέρα του πιστού λαού του Θεού».

Επίσης το έγγραφο αναφέρει: «Από την Ενσάρκωση μέχρι τον σταυρό και την Ανάσταση, ήταν ενωμένη με τον Χριστό με έναν τρόπο που είναι μοναδικός και που ξεπερνά κατά πολύ κάθε άλλο πιστό».

Τονίζοντας ότι η Μαρία σώθηκε από τον Υιό της, τον Ιησού Χριστό, «με έναν ιδιαίτερο και προνοητικό τρόπο», το έγγραφο εξηγεί ότι «η ασύγκριτη μεγαλοσύνη της Μαρίας έγκειται σε αυτό που έχει λάβει και στην εμπιστευτική της ετοιμότητα να αφήσει τον εαυτό της να κατακλυστεί από το Άγιο Πνεύμα».

Προειδοποιεί ωστόσο ότι «όταν προσπαθούμε να της αποδώσουμε ενεργούς ρόλους παράλληλους με αυτούς του Χριστού, απομακρυνόμαστε από την ασύγκριτη ομορφιά που είναι μοναδική δική της».

Με πληροφορίες από CNA