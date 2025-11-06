O εφιαλτικός χειμώνας στη Γάζα: «Είναι τρομερό. Δεν έχουμε σκηνές, νερό, φαγητό, ούτε χρήματα»

Χιλιάδες κουτιά γεμάτα με είδη στέγασης και τρόφιμα έχουν «κολλήσει» στην Ιορδανία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, καταγγέλλουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, προειδοποιώντας ότι ελάχιστη βοήθεια φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

«Σύντομα θα έρθει ο χειμώνας - βρόχινο νερό και πιθανές πλημμύρες, καθώς και πιθανές ασθένειες λόγω των τόνων σκουπιδιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές», δήλωσε ο Αμτζάντ αλ-Σάουα, επικεφαλής των παλαιστινιακών υπηρεσιών που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ. Είπε ότι μόνο το 25-30% της ποσότητας βοήθειας που αναμένεται να φτάσει στη Γάζα έχει φτάσει μέχρι στιγμής. «Οι συνθήκες διαβίωσης είναι αδιανόητες», λέει από την πλευρά της η Σάινα Λο εκπρόσωπος του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων, το οποίο ηγείται μιας ομάδας οργανισμών που εργάζονται για την έλλειψη στέγης στη Γάζα.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν σε αυτοσχέδιες φθαρμένες σκηνές, χωρίς τα κατάλληλα μέσα για να προστατευτούν από τα στοιχεία της φύσης, μετά την θανατηφόρα διετή επίθεση του Ισραήλ που κατέστρεψε τον μικροσκοπικό, πυκνοκατοικημένο θύλακα. «Έχουμε πολύ μικρή πιθανότητα να προστατεύσουμε τις οικογένειες από τις χειμερινές βροχές και το κρύο», δήλωσε η Αντζελίτα Καρέντα, Περιφερειακή Διευθύντρια Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (NRC).

Παλαιστίνιοι ελέγχουν την καταστροφή σε σπίτι έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, στις 29 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

«Η Γάζα θα έπρεπε να έχει λάβει περισσότερα υλικά στέγασης, αλλά μόνο ένα κλάσμα από αυτά που χρειάζεται έχει φτάσει», δήλωσε η Καρέντα, ζητώντας «γρήγορη και απρόσκοπτη πρόσβαση» στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή. Το NRC, το οποίο ηγείται μιας ομάδας οργανισμών που εργάζονται για την έλλειψη στέγης στη Γάζα, δήλωσε ότι από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν απορρίψει 23 αιτήματα από εννέα οργανισμούς βοήθειας για την παροχή απαραίτητων προμηθειών στέγασης, όπως σκηνές, κλινοσκεπάσματα, σετ κουζίνας και κουβέρτες. «Καμία οικογένεια δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τον χειμώνα στην ύπαιθρο», δήλωσε η Καρέντα. «Κάθε μέρα καθυστέρησης θέτει ζωές σε κίνδυνο»

Το NRC πρόσθεσε ότι εκατομμύρια καταφύγια και μη εδώδιμα είδη έχουν κολλήσει σε γειτονικές χώρες περιμένοντας εγκρίσεις, αφήνοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους εκτεθειμένους σε επιδεινούμενες συνθήκες. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε ως στόχο να επιτρέψει σε δεκάδες φορτηγά βοήθειας να εισέλθουν στον θύλακα και να μεταφέρουν τρόφιμα στις οικογένειες, ήρθε δύο μήνες μετά την επιβεβαίωση του λιμού στη Γάζα, όπου και οι 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν χάσει τα σπίτια τους από τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

«Είναι τρομερό. Δεν υπάρχουν σκηνές, ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα», δήλωσε η 52χρονη Μανάλ Σάλεμ στο Reuters. Η Σάλεμ, η οποία ζει σε μια σκηνή στο Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, είπε ότι είναι «εντελώς φθαρμένη» και φοβάται ότι η σκηνή δεν θα αντέξει τον χειμώνα. Η τοπική διοίκηση της Γάζας, η οποία ελέγχεται εδώ και καιρό από τη Χαμάς, λέει ότι τα περισσότερα φορτηγά δεν φτάνουν ακόμη στους προορισμούς τους λόγω των ισραηλινών περιορισμών και μόνο περίπου 145 την ημέρα παραδίδουν προμήθειες.

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια ενός κατεστραμμένου από ισραηλινό πλήγμα κτιρίου, στην πόλη της Γάζας, στις 29 Οκτωβρίου 2025. AP/Yousef Al Zanoun

Η εκεχειρία είχε ως στόχο να απελευθερώσει ένα χείμαρρο βοήθειας σε όλο τον μικροσκοπικό, πυκνοκατοικημένο θύλακα όπου επιβεβαιώθηκε λιμός τον Αύγουστο και όπου σχεδόν και οι 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν χάσει τα σπίτια τους από τον ισραηλινό βομβαρδισμό. Ωστόσο, φτάνει μόνο η μισή ποσότητα τροφίμων από εκείνη που χρειάζεται, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων

Το Ισραήλ δηλώνει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία προβλέπει την κατά μέσο όρο αποστολή 600 φορτηγών με προμήθειες στη Γάζα την ημέρα. Κατηγορεί τα μέλη της Χαμάς για τυχόν ελλείψεις τροφίμων, σημειώνοντας ότι κλέβουν την επισιτιστική βοήθεια πριν αυτή διανεμηθεί, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Η κατάπαυση του πυρός και η μεγαλύτερη ροή βοήθειας από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν επιφέρει κάποιες βελτιώσεις, δήλωσε η ανθρωπιστική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών OCHA. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι το ένα δέκατο των παιδιών που εξετάστηκαν στη Γάζα εξακολουθούσαν να πάσχουν από οξύ υποσιτισμό, από 14% τον Σεπτέμβριο, με πάνω από 1.000 να εμφανίζουν την πιο σοβαρή μορφή υποσιτισμού.

Οι μισές οικογένειες στη Γάζα έχουν αναφέρει αυξημένη πρόσβαση σε τρόφιμα, ειδικά στο νότο, καθώς περισσότερη βοήθεια και εμπορικές προμήθειες εισήλθαν μετά την εκεχειρία, και τα νοικοκυριά έτρωγαν κατά μέσο όρο δύο γεύματα την ημέρα, από ένα τον Ιούλιο, ανέφερε το OCHA. Υπάρχει ακόμη ένα έντονο χάσμα μεταξύ του νότου και του βορρά, όπου οι συνθήκες παραμένουν πολύ χειρότερες, ανέφερε.

Η ποικιλία τροφίμων που απαιτείται για την καταπολέμηση του υποσιτισμού είναι επίσης ανεπαρκής, πρόσθεσε. «Η πλειοψηφία των νοικοκυριών με τα οποία έχουμε μιλήσει καταναλώνει μόνο δημητριακά, όσπρια, ξηρά τροφή, με τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κρέας, τα αυγά, τα λαχανικά, τα φρούτα καταναλώνονται εξαιρετικά σπάνια», λένε οι ειδικοί

Η συνεχιζόμενη έλλειψη καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του υγραερίου μαγειρέματος, παρεμποδίζει επίσης τις προσπάθειες για τη διατροφή, και πάνω από το 60% των κατοίκων της Γάζας μαγειρεύουν χρησιμοποιώντας καύση αποβλήτων, δήλωσε η OCHA, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία.

