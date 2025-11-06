Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη« γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

Η νύφη την ημέρα του γάμου είναι η μοναδική και απόλυτη πρωταγωνίστρια.

'Οχι πάντα...

Viral έχει γίνει στο TikTok ένα βίντεο, όπου αυτή που κλέβει την παράσταση, και όχι τον γαμπρό, είναι μία άλλη γυναίκα, συγκεκριμένα η διοργανώτρια του γάμου.

Τα πλάνα που μοιράστηκε η ίδια η νύφη, τη δείχνουν να κατεβαίνει μια μεγάλη σκάλα συνοδευόμενη από τον πατέρα της, με όλους τους καλεσμένους να έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω τους.

Μέχρι που όλο το ρομαντικό και συγκινητικό σκηνικό ανατρέπεται σε κλάσματα δευτερολέπτου και τα βλέμματα στρέφονται αλλού.

Μία γυναίκα, η διοργανώτρια του γάμου, διαφαίνεται πίσω από τη νύφη και τον πατέρα της, να περνάει γρήγορα, και να γλιστράει ως τσουλήθρα από το μαρμάρινο κιγκλίδωμα, δίπλα τους, αφήνοντας αποσβολωμένους τους καλεσμένους.

Το κείμενο στο κλιπ λέει: «Όταν ο συντονιστής γάμου παίρνει τη δουλειά του πολύ σοβαρά».

Η νύφη έγραψε στη λεζάντα: «Έκανε καλή δουλειά, αλλά αυτό με έκανε να γελάσω».

Από τότε που δημοσιεύτηκε, το βίντεο έχει προβληθεί περισσότερες από 11 εκατομμύρια φορές και πυροδότησε μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με το πού τελειώνει ο επαγγελματισμός και πού αρχίζει το χάος.

Ενώ η νύφη φαινόταν να παίρνει το περιστατικό με καλό χιούμορ, το διαδίκτυο δεν συμμερίζεται αυτή τη χαρά με σχόλια όπως: «Κατέστρεψε τη στιγμή».

«Αν ήμουν η νύφη, θα στενοχωριόμουν πολύ που δεν μου προσφέρθηκε η επιλογή της διαφάνειας».

«Ω ΘΕΕ ΜΟΥ. Τι φρικτή καταστροφή! Τι ακριβώς σκεφτόταν!»

Σε ένα επόμενο κλιπ, η νύφη επέμεινε ότι η στιγμή δεν την ενόχλησε στο παραμικρό.

««Δεν υπάρχουν περισπασμοί εδώ – μόνο μια τρελή είσοδος με πολλά δάκρυα και ένα φόρεμα 10/10» έγραψε.

Όμως, παρά τις καλύτερες προσπάθειές της να το αγνοήσει, πολλοί χρήστες δεν πείστηκαν.