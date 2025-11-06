Λευκός Οίκος: Η στιγμή που άνδρας καταρρέει μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

Αναστάτωση επικράτησε στο Οβάλ Γραφείο όταν κατά τη live συνέντευξη Τύπου, ένας από τους παρευρισκόμενους ξαφνικά κατέρρευσε, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του για την υγεία συμμετείχαν σε συνέδριο που ανακοίνωνε χαμηλότερο κόστος για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

BREAKING: Gordon Findlay, of the drug company Novo Nordisk, collapsed during President Donald Trump’s Oval Office obesity drug price deal announcement. The National News Desk is working to learn more about the incident.



STAY UPDATED: https://t.co/M1HCo7fY23 pic.twitter.com/pHoR0AikpW — The National Desk (@TND) November 6, 2025

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν αναγνωρίστηκε ως ο Γκόρντον Φίντλεϊ της Novo Nordisk εθεάθη να καταρρέει ξαφνικά στο Οβάλ Γραφείο.

Ενώ μιλούσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eli Lily, Ντέιβ Ρικς, ο Φίντλεϊ κατέρρευσε και εκείνος σταμάτησε προσωρινά τις δηλώσεις του.

Ο Δρ. Μεχμέτ Οζ , επικεφαλής των Κέντρων για τις Υπηρεσίες Medicare και Medicaid του Τραμπ, ήταν παρών στη διάσκεψη και τον κράτησε αγκαλιά καθώς ο άνδρας κατέρρεε.

Στη συνέχεια, ξάπλωσαν τον Φίντλεϊ κάτω, καθώς ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου ακούστηκε να λέει στα μέλη του Τύπου να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Οι δημοσιογράφοι συνοδεύτηκαν πίσω στην Αίθουσα Ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ενημέρωσε την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου ότι ο Φίντλεϊ ήταν «καλά».

«Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Οβάλ Γραφείου των Ευνοουμένων Εθνών, ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου ανέλαβε γρήγορα δράση και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί σύντομα».